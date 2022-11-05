. "Стараюсь концентрироваться не на боли": певец Юрий Антонов рассказал, почему покинул Россию

Вадим Карасев

77-летний певец Юрий Антонов уже несколько лет мучается от страшных болей в ноге. Он уже много чего перепробовал, но пока ни один врач не смог ему помочь. Теперь артист надеется, что европейские специалисты смогут его вылечить.

Все началось с того, как три года назад Юрий так подвернул ногу, что ему понадобилась операция. В Австрии ему собрали колено по частям, а спустя пару лет понадобилась еще и замена сустава. Последняя операция стоила артисту пять миллионов.

Куда именно он поехал, Антонов отвечать отказался. "На лечение. Какая разница куда? Почему я должен докладывать? В понедельник буду уже в Москве", — пообещал певец журналистам издания Life.

MK.ru тоже попросили его дать комментарий. Певец отметил, что в этот раз обошлось без хирургических скальпелей. "В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу", — объяснил Юрий.

По словам Антонова, медики делают все возможное, но каких-то утешительных прогнозов пока не дают. Боли до сих пор не прошли. Артист пытается бороться с ними, отвлекая себя другими занятиями.

Врачи ничего не говорят. "Когда придет время, тогда нога болеть перестанет", — вот примерный их ответ. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом", — рассказал артист.