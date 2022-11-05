Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что можно и что нельзя делать 6 ноября, молитва
Ежегодно православные христиане празднуют 6 ноября светлую дату — день иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Как следует из названия, образ дарует истинно верующим утешение, спокойствие, тихую и светлую радость. В этот день нужно читать молитву Пресвятой Богородице, а также соблюдать запреты дня.
Праздник иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость»
Икона, в честь которой православной церковью установлен праздник, была написана иконописцем Иваном Безминым не так давно — в 1683 году. На иконе изображена Дева Мария в сиянии мандорлы, а вокруг нее — страждущие люди и добрые ангелы, утешающие их.
Интересно, что уже спустя 5 лет после написания образа икона проявила свои чудодейственные свойства.
Так, была исцелена сестра патриарха Евфимия. Известно, что она страдала от непонятного недуга и надежды на ее исцеление не было. В отчаянии она взывала к высшим силам и просила указать ей путь спасения. Как вдруг отчетливо услышала голос самой Богородицы, который сказал ей, куда идти и какую икону искать.
Образ под названием «Всех скорбящих Радость» находился в Москве на Ордынке. Евфимия попросила принести ей его и позвать священника, как и велела Богоматерь. После молитвы и прикосновения к иконе недуг сразу отступил. Считается, что исцеление произошло именно 6 ноября. Слава о чудесном событии быстро распространилась среди верующих, и к образу потянулись толпы тех, кто желал получить исцеление или утешение.
Что можно делать 6 ноября
- В этот светлый праздник можно и нужно молиться перед светлым образом, посещать богослужение.
- День лучше провести в благостном состоянии, ощущая радость бытия. Если не получается, то молитва такого человека должна быть еще усерднее.
- В праздник иконы «Всех скорбящих Радость» нужно сделать какое-то доброе дело, помочь хотя бы одному человеку.
- Можно наводить порядок дома, убирать, заниматься вышивкой, шитьем, но только после посещения церкви.
- Разрешается пригласить гостей, приготовить вкусную еду и побеседовать на богоугодные темы.
- По народным поверьям, нужно быть очень аккуратными с хрупкими, легко бьющимися предметами, чтобы не разбить их и не навлечь несчастья.
Что нельзя делать 6 ноября, в праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
- В этот праздник не покупают новую пару обуви, потому что в ней не обрести верный путь.
- Не стоит начинать новое дело, в особенности, ремонт.
- Не отдавайте 6 ноября свои теплые вещи, потому что тогда рискуете сами остаться в холоде и нищете.
- В праздник иконы Божией Матери запрещено обманывать людей, говорить плохие, матерные слова, желать зла.
- В этот день нельзя оставаться в полной тишине и одиночестве, потому что нечистый попробует нагнать на человека грусть и скорбь. Соблазна удастся избежать в кругу близких, а также с помощью молитвы.
- Нельзя отказывать в помощи тому, кто голоден — обязательно нужно либо накормить его, либо дать денег.
О чем молиться перед иконой
Обращаться к светлому образу Богоматери могут все, кто нуждаются в ее помощи и заступничестве. Если просить о чем-то добром, о том, что пойдет во благо, то она обязательно поможет. Но в целом считается, что икона «Всех скорбящих Радость» помогает оздоровиться, избавиться от тяжелых мыслей, обрести душевное спокойствие и гармонию.
Также обращаться к Божией Матери в этот день могут все люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, например, потерявшие кров, сироты, бедняки.