. Усталость или патология: почему горят подошвы ног

Вы знаете то неприятное чувство, когда мечтаешь скорее скинуть обувь, добравшись до дома, потому что ступни ног горят огнем? Рано или поздно оно настигало всех, но беспокоиться стоит не тогда, когда вы действительно дали сверхнагрузку ногам, а когда ощущение настигает вас часто и по непонятным причинам. Разобраться, почему горят ступни ног, поможет травматолог и ортопед Андрей Дедюрин.

Причины, по которым могут гореть ступни ног

Самой простой причиной, которую легче всего исправить, является неудобная обувь. Причем это может быть как неправильная форма стельки, так и жесткое покрытие. У некоторых людей ступни горят из-за аллергии на ткань чулок или носков. В таком случае нужно просто отказаться от вызывающих раздражение элементов гардероба, и проблема пройдет.





Однако врач назвал и ряд других причин, связанных со здоровьем:

варикозное расширение вен, тромбофлебит;

вегетативная дисфункция, чуть реже атеросклероз;

плоскостопие (при нем происходит неправильное распределение веса тела);

грибковые, бактериальные инфекции;

подагра;

сахарный диабет;

острый недостаток витаминов группы В;

беременность в последнем триместре.

Если ступни горят не во время ходьбы или ношения обуви, а тогда, когда вы собираетесь заснуть, то, скорее всего, это результат дневного стресса, длительного эмоционального напряжения.

Однако если состояние повторяется, то причина может крыться в одном из вышеперечисленных факторов.

Как помочь себе после постановки диагноза

Нельзя принимать какие-либо меры, пока вы не проконсультируетесь с доктором. Лишь после того как диагноз будет ясен, можно постараться облегчить симптомы простыми домашними средствами, если они не будут конфликтовать с выбранной методикой лечения.





Подошвы ног можно успокоить с помощью таких приемов:

С помощью чередования холодной и горячей воды (в пределах ощущения комфорта). Это может быть контрастный душ или ванночка. Подготовьте два тазика с водой разной температуры и поочередно опускайте в них ноги на 1-2 минуты на протяжении 10 минут. Можно делать ванночки не из простой воды, а с лекарственными травами.

Делать массаж ступней. Начинать его следует с пальцев, постепенно продвигаясь к пятке. Как вариант — ходьба по гравию, гороху или специальному аппликатору.

При наличии проблемы внутрь употребляют один из двух настоев:

Боярышника. Для его приготовления возьмите 2 ст. л. сушеных цветов либо плодов боярышника и дайте настояться в 300 мл кипятка. Принимать следует до еды по 100 мл 3 раза в день. Настой поможет укрепить стенки сосудов. Конского каштана. Залейте кипятком (достаточно пол-литра) 2 ст. л. каштана и держите настой в термосе. Его можно пить в течение дня.

Как и любое другое неприятное состояние, ощущение, что стопы горят, сигнализирует о наличии проблем со здоровьем. Именно потому нельзя игнорировать его.