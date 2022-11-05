В День Якова 5 ноября 2022 года нужно заниматься мужской работой и кормить птиц: интересные приметы дня
Многие люди, которые привыкли обращаться к народным поверьям и традициям, знают, что 5 ноября 2022 года, в день Якова Гужника, нужно проводить обряды, которые связаны с будущим урожаем. По поверьям, в этот день ходили в поля, выполняли много мужской работы, проводили подготовку к зиме. По погодным приметам определяли, какой может быть зима и чего ждать от будущего урожая.
Какие поверья и традиции Якова дня пришли с давних времен
Святой апостол Иаков, в народе называемый Яковом, издавна считался покровительствующим мужчинам во всякой сложной мужской работе. Гужником его назвали потому, что в этот день было обязательным действом изготавливать гужи для конной упряжи. Все мужчины, кто держал коней, проверяли сбрую и занимались изготовлением гуж. Не оставались в стороне и те, кто занимался столярными, плотницкими и скобяными делами. В преддверии зимы продолжались работы по заготовлению дров и валяли валенки.
Ходили в день Якова на поля, хотя уже все было убрано и земельные работы были окончены. Считалось обязательным задобрить землю пирогом от праздника Казанской иконы Божьей матери, чтобы следующий год был более плодородным. Кусочки пирога старались разбросать по всему полю, а птицы, прилетавшие полакомиться угощением, своим пением успокаивали и убаюкивали землю.
В день святого Якова принято было угощаться медовухой и пряниками. А так как многие крестьяне были еще и пчеловодами, было принято в этот день жужжать как пчелы и кушать мед, чтобы узнать, кто сможет собрать больше его в следующем году. Считалось, кто сможет больше всех насытиться медом, у того и пчелы больше будут роиться, а значит, и меда будет больше.
Что было принято делать в деревнях в день Якова 5 ноября
У незамужних девушек были свои заботы. Для свадебной упряжи они делали праздничные вожжи, которые преподносили в подарок женихам перед свадьбой.
В этот день все парни, желающие удачно жениться, трудились целый день, чтобы показать себя работящими и надежными мужьями. А с теми, кто спал и не работал, никакая девушка не хотела связывать свою жизнь.
В Яков день праздновались последние Осенины. В этот день по-настоящему провожали осень. Ко дню Якова старались завершить заготовку дров. Считалось, кто успеет вовремя это сделать, у того в доме всегда будут тепло и уют.
Православные христиане в день памяти святого Якова приходили в храм помолиться о здравии и благополучии.
Люди, у которых не хватало достатка, проводили в день Якова заговоры от нищеты. Ровно в полночь нужно было в бане, в печи , сжечь солому, приговаривая, чтобы нищета дымом ушла.
Какие народные приметы предсказывали погоду 5 ноября
Издавна следили люди 5 ноября за приметами, которые предсказывали погоду и изменения в жизни:
- если в этот день выпадал снег и не таял, считалось, что зима будет теплой, а будущий урожай хорошим;
- град или крупа, выпадающие в этот день, предсказывали наступление зимы в двадцатых числах ноября;
- дождь на Яков день предвещал обильный урожай в следующем году;
- принято было размышлять над будущим урожаем, так как мысли в этот день становились материальны;
- если у молодого человека к этому дню долги остались, то не женится он в следующем году;
- грешным в день Якова считалось отправляться в путь на повозке с одной оглоблей;
- не к добру было поручительство в этот день за посторонних людей.
Считалось, что людей, родившихся 5 ноября, ожидает роскошная и богатая жизнь.