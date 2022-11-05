. В День Якова 5 ноября 2022 года нужно заниматься мужской работой и кормить птиц: интересные приметы дня

Многие люди, которые привыкли обращаться к народным поверьям и традициям, знают, что 5 ноября 2022 года, в день Якова Гужника, нужно проводить обряды, которые связаны с будущим урожаем. По поверьям, в этот день ходили в поля, выполняли много мужской работы, проводили подготовку к зиме. По погодным приметам определяли, какой может быть зима и чего ждать от будущего урожая.

Какие поверья и традиции Якова дня пришли с давних времен

Святой апостол Иаков, в народе называемый Яковом, издавна считался покровительствующим мужчинам во всякой сложной мужской работе. Гужником его назвали потому, что в этот день было обязательным действом изготавливать гужи для конной упряжи. Все мужчины, кто держал коней, проверяли сбрую и занимались изготовлением гуж. Не оставались в стороне и те, кто занимался столярными, плотницкими и скобяными делами. В преддверии зимы продолжались работы по заготовлению дров и валяли валенки.





Ходили в день Якова на поля, хотя уже все было убрано и земельные работы были окончены. Считалось обязательным задобрить землю пирогом от праздника Казанской иконы Божьей матери, чтобы следующий год был более плодородным. Кусочки пирога старались разбросать по всему полю, а птицы, прилетавшие полакомиться угощением, своим пением успокаивали и убаюкивали землю.

В день святого Якова принято было угощаться медовухой и пряниками. А так как многие крестьяне были еще и пчеловодами, было принято в этот день жужжать как пчелы и кушать мед, чтобы узнать, кто сможет собрать больше его в следующем году. Считалось, кто сможет больше всех насытиться медом, у того и пчелы больше будут роиться, а значит, и меда будет больше.

Что было принято делать в деревнях в день Якова 5 ноября

У незамужних девушек были свои заботы. Для свадебной упряжи они делали праздничные вожжи, которые преподносили в подарок женихам перед свадьбой.





В этот день все парни, желающие удачно жениться, трудились целый день, чтобы показать себя работящими и надежными мужьями. А с теми, кто спал и не работал, никакая девушка не хотела связывать свою жизнь.

В Яков день праздновались последние Осенины. В этот день по-настоящему провожали осень. Ко дню Якова старались завершить заготовку дров. Считалось, кто успеет вовремя это сделать, у того в доме всегда будут тепло и уют.

Православные христиане в день памяти святого Якова приходили в храм помолиться о здравии и благополучии.

Люди, у которых не хватало достатка, проводили в день Якова заговоры от нищеты. Ровно в полночь нужно было в бане, в печи , сжечь солому, приговаривая, чтобы нищета дымом ушла.

Какие народные приметы предсказывали погоду 5 ноября





Издавна следили люди 5 ноября за приметами, которые предсказывали погоду и изменения в жизни:

если в этот день выпадал снег и не таял, считалось, что зима будет теплой, а будущий урожай хорошим;

град или крупа, выпадающие в этот день, предсказывали наступление зимы в двадцатых числах ноября;

дождь на Яков день предвещал обильный урожай в следующем году;

принято было размышлять над будущим урожаем, так как мысли в этот день становились материальны;

если у молодого человека к этому дню долги остались, то не женится он в следующем году;

грешным в день Якова считалось отправляться в путь на повозке с одной оглоблей;

не к добру было поручительство в этот день за посторонних людей.

Считалось, что людей, родившихся 5 ноября, ожидает роскошная и богатая жизнь.