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В ДНР объяснили отсутствие роста числа вооружений у ВСУ

В ДНР объяснили отсутствие роста числа вооружений у ВСУДепутат парламента ДНР Баевский: ВСУ заменяют уничтоженную советскую технику западной

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский объяснил, почему на фоне поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны западных стран наблюдается отсутствие у Киева роста числа вооружений. По его словам, это связано с тем, что украинские военные заменяют используемую ранее советскую технику, которая была уничтожена, а также боеприпасы на те, которые направляют им их партнеры, сообщает ТАСС.

«Численность вооружений, используемых украинской армией, осталась штатной, но при этом произошло замещение уничтоженного советского вооружения западным. Это касается прежде всего ракетно-артиллерийского вооружения», — заявил он.

Ранее помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам рассказал, что США отправили на Украину восемь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которые могут быть доставлены уже в ближайшее время.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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