. В европейской стране 200 тысяч рабочих приняли участие в забастовках
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В европейской стране 200 тысяч рабочих приняли участие в забастовках

В европейской стране 200 тысяч рабочих приняли участие в забастовкахTagesschau: в ФРГ около 200 тысяч рабочих приняли участие в забастовках на предприятиях

В Германии около 200 тысяч рабочих приняли участие в забастовках на промышленных предприятиях. Об этом сообщает портал Tagesschau со ссылкой на лидера профсоюза IG Metall Йорга Хофмана.

Профсоюз в европейской стране требует увеличения зарплаты сотрудникам на восемь процентов, что получило широкую поддержку со стороны его членов.

Предупредительные забастовки прошли на предприятиях электротехнической и металлургической промышленности ФРГ, в пятницу, 4 ноября, 83 тысячи человек на 400 заводах ненадолго прекратили работу, в том числе на предприятиях BMW в Лейпциге, Ford в Кельне, Bosch в Бамберге и завод Porsche в Штутгарте, а также на верфи Meyer в Папенбурге.

Профсоюз потребовал увеличить зарплату на восемь процентов для 3,8 миллиона работников промышленности Германии в течение года на фоне увеличения стоимости жизни.

27 сентября во Франции начались забастовки на НПЗ, которые привели к остановке пяти из семи крупнейших заводов в стране. Сотрудники завода Exxon Mobil в Нормандии бастовали с 20 сентября, но смогли договориться с руководством компании об индексации заработных плат, в результате чего заводы заработали. В то же время ключевые НПЗ TotalEnergies прекратили работу 27 сентября и до сих пор не смогли ее возобновить, так как наиболее радикальный профсоюз CGT отказывается от условий соглашения, предлагаемого руководством компании и властями.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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