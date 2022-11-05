. В Костроме объявлен траур по погибшим при пожаре в ночном клубе

В Костроме на 7 ноября объявлен траур по погибшим в результате пожара в ночном клубе-кафе «Полигон», произошедшего в ночь на 5 ноября. Об этом сообщается на сайте администрации Костромской области.

О возгорании в ночном клубе-кафе «Полигон» стало известно 5 ноября в 02:37 мск, площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия погибли 13 человек, еще девять — пострадали.

«Траур объявлен на понедельник, 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении областной администрации.

Помимо этого, в регионе отменят развлекательные программы на телевидении и радио. Распоряжение об этом подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников.





Как ранее сообщала «Парламентская газета», полицейским удалось задержать подозреваемого в поджоге ночного клуба-кафе «Полигон». Следственное управление СК РФ по Костромской области возбудило два уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») и по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц»).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в связи с произошедшим направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину. «От имени белорусского народа и от себя лично высказываю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — подчеркнул Лукашенко.