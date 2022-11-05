. В МИД России заявили о попытке Запада снять с голосования резолюцию о неонацизме
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В МИД России заявили о попытке Запада снять с голосования резолюцию о неонацизме

В МИД России заявили о попытке Запада снять с голосования резолюцию о неонацизмеМИД: Италия, Австрия и ФРГ не поддержали резолюцию России о борьбе с героизацией нацизмаСюжетСпециальная военная операция на Украине

Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет ТАСС.

Западные государства внесли поправку с осуждением специальной военной операции (СВО) на Украине и тем самым хотели снять российскую резолюцию в ООН о борьбе с героизацией нацизма с голосования. По словам дипломата, они пытались спровоцировать Москву снять текст с рассмотрения. «Что касается выдвинутой ими поправки, то мы это расцениваем исключительно как попытку срыва принятия резолюции», — подчеркнул российский дипломат.

Представитель МИД РФ напомнил, что западные страны внесли поправку не для улучшения проекта резолюции. «Это попытка спровоцировать Российскую Федерацию и других соавторов на то, чтобы снять этот текст, не допустить никакими способами его принятия», — добавил он.

Запад перед голосованием добивался внесения в проект резолюции поправок с осуждением СВО.

Ранее третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, предложенный Россией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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