. В Минобороны рассказали о воинских захоронениях в иностранных государствах
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В Минобороны рассказали о воинских захоронениях в иностранных государствах

В Минобороны рассказали о воинских захоронениях в иностранных государствах

В последнее время в связи с развертыванием Западом кампании по искажению истории, фальсификации роли СССР в войне и победе над нацизмом участились случаи демонтажа воинских памятников и осквернения российских захоронений. Как сообщила «Парламентской газете» врио департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Алла Кирилина, в 11 странах Европы захоронено более 2,5 миллиона наших солдат.

С полей сражений Великой Отечественной войны не вернулись миллионы советских воинов. Всего по данным Минобороны, в 45 282 захоронениях покоятся 8 838 388 солдат и офицеров Красной Армии. Почти половина из них — 4 341 342 человек — спят вечным сном в 13 109 захоронениях на территориях иностранных государств, рассказала Кирилина.

При этом более 2,5 миллиона наших солдат захоронены в 11 странах Европы, где в последнее время в связи с развертыванием Западом кампании по искажению истории участились случаи демонтажа воинских памятников и осквернения российских захоронений.

По данным МИД, лидируют в этом деле Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия. Например, в Польше, где смертью храбрых пали более 600 000 советских воинов, осталось менее 100 из 561 монументов. Об этом сообщается в докладе ведомства за 2022 год о проявлениях в зарубежных странах различных форм героизации нацистского движения.

Для учета и сохранения захоронений и памятников Ассамблея народов Евразии создает реестр военных мемориалов на территории Европы. Этот документ готов уже на две-трети, проинформировала «Парламентскую газету» пресс-служба Россотрудничества.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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