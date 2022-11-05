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В Одессе заявили о решении жителей города демонтировать памятник Екатерине II

В Одессе заявили о решении жителей города демонтировать памятник Екатерине II

Жители Одессы в специальном приложении «Социально активный гражданин» проголосовали за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канала одесских городских властей «Одесса. Официально».

Отмечается, что большинство одесситов проголосовали за демонтаж памятника с Екатерининской площади. Теперь этот вопрос должны вынести на обсуждение ближайшей сессии депутатов городского совета. При этом памятник Екатерине II, по указу которой был основан город, в последнее время нередко оскверняют вандалы.


Мэр города Геннадий Труханов в свою очередь заявил, что уже обратился к профильной комиссии горсовета с просьбой провести заседание и подготовить проект решения. Сам он пообещал проголосовать за демонтаж памятника и перенос его в парк имперского и советского прошлого, с идеей создания которого выступал ранее.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что демонтаж символичного для венгров памятника в Закарпатье демонстрирует нетерпимое отношение Киева к любым национальным меньшинствам на территории Украины.

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По материалам: pnp.ru

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