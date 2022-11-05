Вадим Карасев

В Риме около 30 тысяч людей приняли участие в митинге за прекращение огня на Украине

В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня на Украине, передает РИА Новости.

По данным городской полиции, около 30 тысяч человек приняли участие в шествии «Европа за мир». Уточняется, что колонна начала движение от площади Республики к площади Сан-Джованни-ин-Латерано, где проходил митинг.