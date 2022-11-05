. В сети раскритиковали Бербок за слова о Путине

Вадим Карасев

Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы МИД ФРГ Бербок о Путине

В сети раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин упускает шанс остановить конфликт на Украине. Соответствующие комментарии появились под ее постом в Twitter.

«Вы все упустили бесчисленные возможности предотвратить конфликт! После того, как русских снова и снова пинали по яйцам, они, наконец, сыты по горло. Понятно. Так надоело, что вы лживая банда...!» — написал пользователь под ником FrankenBlue.

В свою очередь Noch Deutscher посоветовал Бербок обратиться к дипломатии и заметил, что российский лидер уже давно «сидит за столом переговоров». «Дипломатия, Анна. Дипломатия. В противном случае — в форму и на фронт. Возьмите с собой [канцлера ФРГ Олафа] Шольца и [министра юстиции Марко] Бушмана», — добавил он.

Julia же порекомендовала главе МИД Германии впредь молчать «о вещах, о которых она не имеете ни малейшего представления».