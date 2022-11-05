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В США призвали отобрать у России остров Врангеля

В США призвали отобрать у России остров ВрангеляWSJ: власти США должны забрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане

Власти США должны забрать у России остров Врангеля, который располагается в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. С таким призывом обратилось американское издание The Wall Street Journal.

«Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и являющийся домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США. Россия удерживает территорию США с 1924 года», — утверждается в материале.

В статье указывается, что на острове, в частности, располагается российская военная база, которая может представлять угрозу для «американского суверенитета».

Как отмечает WSJ, недавно Военно-воздушные силы (ВВС) США перехватили в данном районе российские бомбардировщики, которые якобы угрожали границам Аляски. По мнению автора статьи, появление российских военных самолетов в этом районе произошло в рамках проецирования сил, где остров Врангеля играет стратегическую роль.

Остров Врангеля был назван в честь российского мореплавателя и государственного деятеля XIX века Фердинанда Врангеля. В 1924 году туда была направлена канонерская лодка «Красный Октябрь», экипаж которой поднял на острове советский флаг.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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