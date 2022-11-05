. В США продлили срок подачи Трампом документов о штурме Капитолия
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В США продлили срок подачи Трампом документов о штурме Капитолия

В США продлили срок подачи Трампом документов о штурме КапитолияВ Конгрессе США продлили срок подачи Трампом документов о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп должен предоставить документы по делу о штурме Капитолия не позднее следующей недели в преддверии дачи показаний по повестке, рассказали члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, проводящего расследование, пишет ТАСС.

«Мы сообщили адвокату бывшего президента, что он должен начать предоставлять документацию», — сообщили в ведомстве о продлении срока. Трамп должен отправить их не позднее следующей недели. При этом повестка о даче показаний действует с 14 ноября.

7 октября сотрудники министерства юстиции США потребовали у адвокатов бывшего президента страны вернуть все оставшиеся документы с грифом «секретно». Данные документы Трамп должен был сдать в национальный архив в конце своего президентского срока.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года во время митинга сторонников политика, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства стал демократ Джо Байден. Десятки людей были задержаны.

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По материалам: lenta.ru

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