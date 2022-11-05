Вадим Карасев

CNN: в Twitter начались массовые сокращения после покупки компании Маском

Сокращения сотрудников начались в компании Twitter, которую ранее приобрел за 44 миллиардов долларов американский предприниматель Илон Маск. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Так, извещения об увольнении получили сотрудники компании, которые были ответственны в том числе за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на предмет достоверности, а также из других подразделений компании. При этом многие из них до этого пожаловались, что лишились доступа к корпоративной электронной почте.

Телеканал указывает, что сейчас неясно, какая доля сотрудников Twitter подпадет под сокращения. Всего в штате находятся около 7,5 тысячи работников.

Маск закрыл сделку по покупке Twitter в конце октября. Предприниматель лично возглавил соцсеть и распустил совет директоров компании. Он также решил уволить около половины сотрудников компании. Кроме того, миллиардер планирует отказаться от пожизненной блокировки аккаунтов и сделать некоторые функции Twitter, в том числе верификацию, платными.