. Вера Брежнева должна была быть проводницей в поезде

Певица Вера Брежнева рассказала о шутках судьбы. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» рассказала о празднике сотрудников железной дороги. Поп-звезда указала на то, что когда-то этот день в ноябре мог иметь к ней прямое отношение. Будущая жена Константина Меладзе получила высшее образование в железнодорожном вузе. В то время многие подшучивали над будущим девушки из-за популярности Верки Сердючки.«С именем Вера (Верка) мне пророчили профессию либо проводницы, либо стрелочницы. Хотя я училась на экономическом факультете. Меня всегда это забавляло. И всё потому, что училась в ДГТУЖТ (Днепропетровский государственный университет железнодорожного транспорта), где на первом курсе рассчитывала тормозной путь локомотива», — поделилась Брежнева. Однако Вера не работала по этой профессии. Во время учебы в вузе она прошла кастинг в группу «ВИА Гра», после чего в ее судьбе произошел резкий поворот.