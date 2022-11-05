. Врач рассказал, как лечить подростковую сутулость
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Врач рассказал, как лечить подростковую сутулость

Врач рассказал, как лечить подростковую сутулость
Минздрав изменил стандарты лечения юношеского кифоза

Пациенты с заболеванием Шейермана-Мау, или юношеским кифозом, могут обратиться в поликлинику за консультацией терапевта, травматолога-ортопеда, невролога и хирурга. Для диагностики или лечения им могут проводить компьютерную оптическую топографию позвоночника, дуплексное сканирование сосудов, МРТ и КТ, а также рентгенографию грудного и поясничного отделов позвоночника. Об этом сказано в проекте приказа Минздрава о внесении изменений в стандарты лечения этой болезни, опубликованном на портале нормативных правовых актов. После одобрения документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

Круглая спина

Проблемы с искривлением позвоночника сейчас есть у десяти процентов жителей планеты. Одна из распространенных разновидностей такой патологии — болезнь Шейермана-Мау, она же юношеский кифоз. При этом заболевании наблюдается прогрессирующее искривление позвоночного столба. Свое название оно получило по имени датского рентгенолога Шейермана, который впервые его описал. А слово «кифоз» происходит от греческого kyphos, что означает «кривой». Больше всего этой патологии подвержены дети и подростки, причем мальчики в большей степени, чем девочки, рассказал «Парламентской газете» невролог, мануальный терапевт Виктор Косс.

По его мнению, новый документ Минздрава не внесет серьезных изменений в лечение — из стандарта лишь исключат слова «Q76.4 Другие врожденные аномалии позвоночника, не связанные со сколиозом». По его словам, болезнь Шейермана-Мау несложно распознать по внешности человека — невооруженным глазом видна сутулость, в некоторых случаях даже горб. Из-за искривления позвоночника диафрагма наклонена вперед, и у больного могут появиться трудности с дыханием. А со временем из-за нарушения функции позвоночника может возникнуть и плоскостопие.

Также врач подробно описал симптомы болезни: искривление позвоночника, сужение грудной клетки, слабый тонус мышц спины и пресса, снижение чувствительности ног, боли в шее и в спине.

Если вовремя не начать лечение, предостерег Косс, это грозит атрофией позвонков и появлением грыж и остеохондроза. Человек будет страдать от сильных болей, ведь сдавливаются нервные окончания, ему будет тяжело двигаться, появится онемение в разных частях тела, чаще всего в руках или ногах.

Сначала нужно обратиться к терапевту. Он проведет первичный осмотр, пропальпирует спину и шею, определит силу мышц и кожной чувствительности, задаст вопросы и направит на обследование. Если результаты рентгена покажут увеличение грудного кифоза более 45 градусов, то это явный признак болезни Шейермана-Мау. Ее лечением занимаются травматологи-ортопеды, неврологи, мануальные терапевты.


Правильные парты и физзарядка в помощь

Как отметил невролог, в основном болезнь Шейермана-Мау лечат консервативным методом. Это комплексная терапия, куда входят лечебная физкультура, массаж, физиотерапевтические процедуры. Такой курс желательно проходить от двух до четырех раз в год. При этом лечебной физкультурой пациент должен заниматься постоянно, ведь это можно делать и дома.

Бывает, но крайне редко, при очень сложных случаях врачи назначают хирургическое лечение. Но затем все равно следует комплексная терапия.

Врач также посоветовал родителям детей, у кого диагностирована болезнь Шейермана-Мау, следить, чтобы и дома, и в школе у них были правильные физические нагрузки. К примеру, очень приветствуются занятия плаванием, ходьба на лыжах, катание на велосипеде. И категорически противопоказаны тяжелая атлетика, баскетбол, волейбол, прыжки в длину, на батуте, нежелателен и бег, так как эти виды спорта дают сильную нагрузку на позвоночник.

Есть и еще один важный момент, который касается в основном школьников, — за какими партами они сидят. Школьная мебель имеет большое значение для здоровья любого ребенка, тем более тех, у кого есть проблемы с позвоночником. Как подчеркнул Виктор Косс, долгое сидение за неправильной партой будет усугублять заболевание.


«В Российской империи, да и в Советском Союзе в школах использовали парты Эрисмана — с наклонной столешницей и цельной конструкцией. Это самая удобная и безопасная школьная мебель для детей любого возраста», — уверен врач.

Сейчас школы оборудованы партами согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. По ним учебная мебель должна соответствовать росту ребенка. К примеру, при росте 130-145 сантиметров он должен сидеть за партой высотой 58 сантиметров и на стуле с высотой сиденья 34 сантиметра. Также важен порядок расстановки мебели в классе — расстояние между столами и стенами, а также между рядами столов должно быть не меньше полуметра.

В армию можно, если градус позволяет

Армейская служба для юношей, у которых диагностирована болезнь Шейермана-Мау, не противопоказана. Правда, как уточнил специалист, все зависит от стадии заболевания и того, насколько сильна деформация позвонков.

При первой стадии болезни есть выраженная сутулость, но при этом не нарушены двигательные функции и чувствительность частей тела. При второй уже наблюдается одышка даже при небольших нагрузках. Тем не менее это не станет основанием для освобождения от военной обязанности. А вот при третьей стадии, когда деформация затронула не меньше трех позвонков, или развилась дыхательная недостаточность, или остеохондропатический кифоз с углом деформации свыше 70 градусов, военная служба молодому человеку категорически противопоказана.


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По материалам: pnp.ru

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