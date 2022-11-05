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"Всю ночь бухала, на концерт не поедет": продюсер Наргиз рассказал о ее капризах и почему рухнула ее карьера

"Всю ночь бухала, на концерт не поедет": продюсер Наргиз рассказал о ее капризах и почему рухнула ее карьера

52-летняя Наргиз Закирова приобрела популярность на российской сцене, но теперь ей запрещен въезд на территорию страны до 2072 года. Продюсер Сергей Лавров долгое время работал с ней и решил поделиться сделанными наблюдениями.

По словам Сергея, у певицы были серьезные проблемы с алкоголем, что могло вылиться даже в отмену концерта. На сцене Наргиз вела себя профессионально, поэтому с похмелья выступать отказывалась.


"Просто в ее случае: "Бог дал талант, а мозгов не дал". Она могла запросто проснуться утром и сказать, что у нее не звучит голос, поэтому она не поедет на вечерний концерт. Хотя всю ночь до этого бухала", — рассказал продюсер изданию MK.ru.

Лавров немало повидал за годы работы с Закировой и рассказал об одном случае, когда ее капризы перешли все рамки.

Однажды она вообще заявила, что не поедет на концерт, пока ей не предоставят автомобиль с кроватью. Чтобы вы понимали, это был не длительный переезд. Нужно было доехать из Москвы до Подольска! В кресле она ехать не хотела: требовала кровать. Плюс — выпивка.

К слову, сейчас Наргиз находится в родном Узбекистане и дела у нее идут не очень, Лавров считает, что ее карьера закончена. По словам Сергея, композитор Максим Фадеев запретил ей выступать с его песнями, а остальной ее репертуар мало кого интересует.


Екатерина Гордон рассказала, что думает о конфликте Наргиз, Киркорова и Бони

Недавно Закирова и Филипп Бедросович повздорили, а Виктория Боня встала на сторону певицы, что еще больше усилило скандал. Телеведущая Екатерина Гордон не считает, что Киркоров в чем-то виноват. "Насколько я понимаю, он послал не розовую кофточку, а лысую барышню Наргиз. Ответил ей грубовато, но это его стиль", — заявила Екатерина.

Ведущая считает, что знаменитости просто пиарятся на таких скандалах, а сами ни о чем не переживают и вообще друг к другу относятся нейтрально.

В нашем шоу-бизнесе глубоко параллельно, когда они с кем-то ругаются. Они вообще не испытывают каких-либо эмоций по этому поводу: и Боня, и Киркоров плевать друг на друга хотели. Они просто поддерживают свой спектакль.
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По материалам: uposters.ru

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