. Xbox Cloud Gaming теперь работает лучше на Steam Deck, Linux и ChromeOS
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Xbox Cloud Gaming теперь работает лучше на Steam Deck, Linux и ChromeOS

Xbox Cloud Gaming теперь работает лучше на Steam Deck, Linux и ChromeOS


Через Xbox Cloud Gaming игроки могут практически на любом устройстве запускать сотни проектов из Game Pass. В том числе, это можно делать на Linux, используя браузер. Microsoft сегодня сообщила об улучшении работы Xbox Cloud Gaming на Linux, а вместе с тем и на ChromeOS. Поскольку Steam Deck работает на Linux, на этом устройстве игры через Xbox Cloud Gaming теперь тоже должны работать лучше.

Вот что сообщил об улучшении качества работы игр через Xbox Cloud Gaming пользователь Reddit CohenJordan, который является сотрудником Xbox:

Мы только что выпустили ряд улучшений производительности Xbox Cloud Gaming для геймеров, играющих через браузер на устройствах Linux и ChromeOS. Вы можете ожидать более высокое разрешение и более плавную потоковую передачу. […] Теперь вы должны иметь улучшенный игровой опыт в браузере, независимо от того, какое устройство вы используете.

# Технологии Cloud Gaming
По материалам: newxboxone

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