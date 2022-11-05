. Законы, вступающие в силу с 5 ноября
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Законы, вступающие в силу с 5 ноября

Законы, вступающие в силу с 5 ноября

В него включены мобильные здания и сооружения, предназначенные для пребывания, размещения осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ, а также работников уголовно-исполнительной системы в целях обеспечения деятельности исправительных центров, изолированных участков, функционирующих как исправительные центры.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2022 года № 1904 «О внесении изменения в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»

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По материалам: pnp.ru

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