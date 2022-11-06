. 2023 год Черного Водяного Кролика: гороскоп для всех Знаков Зодиака

Вадим Карасев

2023 год обещает быть не самым простым, но с советами астрологов и экспертов в области Восточных прогнозов вы сможете стать более удачливыми. Настало время узнать о том, как Кролик влияет на разные Знаки Зодиака и чем это чревато.

Ранее мы уже рассказывали о том, что это за животное-талисман и каково его влияние в сферах любви и финансов. 2023 год будет временем изменений, причем зачастую спонтанных и неожиданных. Важно подготовиться к ним заранее, воспользовавшись рекомендациями, описанными далее.

Овен

Черный Кролик влияет на Овнов достаточно плохо, поэтому люди данного Знака Зодиака могут стать более негативными. Чтобы это исправить, астрологи и эксперты в области Восточных гороскопов советуют Овнам бороться с негативными эмоциями — например, при помощи специальных мощных практик. Вода противопоставлена Огню, поэтому Овнам придется часто бороться с ленью. Если эти люди смогут с достоинством преодолеть все возможные неурядицы, у них получится стать лучшей версией себя, обрести мудрость и осознать истинные цели в жизни.

Телец

Данное животное-талисман может сделать Тельцов чуть более переживательными. В 2023 году, особенно в его начале, стоит почаще пользоваться советами по улучшению настроения. Если позволять негативу и отрицательным эмоциям брать над собой верх, это может вылиться в крайне негативные последствия. Это будет во многом динамичный год, в который Тельцам придется «держаться крепче». Кролик поможет этим людям осознать свои ошибки и найти в себе силы для того, чтобы попросить прощения у тех, кого они обидели в прошлом. В делах и любви главное не торопиться.

Близнецы

Близнецам в 2023 году нужно будет чаще обращаться за помощью к интуиции и внутреннему голосу. Черный Кролик будет на их стороне, поэтому важно следить за знаками свыше, предупреждающими об опасности. Логика и здравый смысл для Близнецов отойдут на второй план, поскольку Кролик порождает в мире хаос и неопределенность. Планировать что-то важное заранее можно, но в любом случае Близнецам потребуется наличие запасного плана на случай срыва основного. Также в эти двенадцать месяцев не стоит бояться просить о поддержке. Поблизости обязательно найдутся люди, готовые помочь.

Рак

Рак и Водяной Кролик очень хорошо сочетаются друг с другом. Люди данного Знака Зодиака в 2023 году могут стать более мудрыми. Можно смело заниматься духовными практиками и пользоваться девятью способами духовного развития. Это замечательное время для получения новых знаний. В общении с окружающими людьми Ракам стоит быть беспристрастными и честными. Это станет залогом успешной дружбы, делового сотрудничества. Астрологи советуют этим людям любыми способами гнаться за уважением, а не богатством.

Лев

Для Львов этот год будет точно непростым. В связи с этим эксперты рекомендуют представителям данного Знака проводить больше времени дома, в окружении близких или второй половинки. Также важно пользоваться талисманами фэн-шуй для дома. Они гармонизируют пространство и помогут этим людям эффективнее отдыхать, получать удовольствие от жизни и быстрее забывать о неприятностях в работе и делах. Львам в 2023 году стоит сфокусироваться на защите своих активов. Важно сохранить то, что было получено или заработано. Жадность — главный порок.

Дева

Девам нужно остерегаться главным образом усталости и оттока жизненных сил. В год Водяного Кролика энергии будет не так много, как хотелось бы, поэтому Девы начнут чуть чаще уставать. Именно поэтому им стоит забыть про слово «хочу» и вспомнить про слово «надо». Первостепенную важность будут иметь финансовые и рабочие дела. Развлечения и отдых имеют место быть, но только в том случае, если на это выделено специально отведенное время. Также астрологи не советуют смешивать любовь с работой. Служебные романы крайне опасны в 2023 году.

Весы

У Весов ожидаются крайне непредсказуемые двенадцать месяцев в плане удачи. Понять заранее, в каких делах им будет сопутствовать успех, будет невозможно. Если эти люди станут следовать десяти правилам успешного человека, то можно будет научиться привлекать фортуну чаще. Это сделает жизнь чуть более понятной и прогнозируемой. Важно наслаждаться каждым днем, так как Кролик сделает время скоротечным. 2023 год может пролететь незаметно. Ждать от этих двенадцати месяцев стабильности точно не стоит.

Скорпион

Скорпионам в период правления Кролика важно помнить про зло незавершенных дел. Нельзя откладывать дела на потом, а также оставлять их в подвешенном состоянии. Это чревато огромными проблемами. Астрологи настоятельно советуют Скорпионам в эти двенадцать месяцев следить за своим внешним видом и создавать новый образ с претензией на уникальность. Это поможет преуспеть в любовной сфере жизни. В первой половине года можно также ожидать обострения конфликтов. Очень важно как можно скорее закопать топор войны, иначе ситуация выйдет из-под контроля.

Стрелец

Стрельцам в год Черного Водяного Кролика стоит включаться в дела постепенно, без спешки. Начинать год с больших перемен точно не стоит. Все самое важное и судьбоносное лучше запланировать на вторую половину году — лето и осень. В жизни этих людей появится много нового, но понять, каков замысел Кролика, опять-таки, удастся не раньше, чем к осени. Стрельцам нужно научиться распознавать ложь и перестать пренебрежительно относиться к людям. Уважение и доброта станут ключевыми факторами благоприятного развития дружбы, деловых и любовных отношений.

Козерог

В 2023 году будет немало неприятных новостей и происшествий. Это означает лишь одно — нужно стать чуть более оптимистичными. Смех и улыбки продлевают жизнь и улучшают энергетику. По этой причине нужно обзавестись новыми приятными знакомствами. Люди, которые заставляют нас улыбаться, заслуживают любви, уважения и внимания. Именно поэтому в обмен на их способность формировать хорошее настроение Козероги должны отвечать добром, заботой. Еще Козерогам важно стать чуточку смелее в этом году, особенно в сфере любви.

Водолей

В это непростое время Водолеям стоит следовать магическим законам счастья. С их помощью они смогут научиться направлять свою энергию в правильное русло. Это важный, хоть и не самый простой год, в который Водолеям удастся поставить перед собою важные цели. Самое опасное чувство 2023 года — страх. Из-за него Водолеи могут потерять успех и желание двигаться вперед. Также очень опасной станет зависть. Нужно фокусироваться на своих собственных достижениях или ошибках, не обращая внимание на других людей. Это сэкономит Водолеям кучу нервов.

Рыбы

Для Рыб этот год будет относительно благоприятным, но это не значит, что трудностей не будет вовсе. Наоборот, именно преодоление преград и проблем сделает Рыб счастливее. Заговоры от бед помогут минимизировать количество неприятностей на пути, но избавиться от них полностью, скорее всего, не получится. В любовной сфере в 2023 году стоит быть осторожнее тем, кто уже находиться в отношениях. Уверенность в партнере пошатнется, причем без причины. Рыбам нужно думать о хорошем и меньше пускать в свое сознание страхов.