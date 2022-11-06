. Аделина Сотникова сообщила, что родила первенца

26-летняя фигуриста Аделина Сотникова впервые стала мамой, но пол ребенка и имя отца не раскрыла. 6 ноября стало для любителей российского фигурного катания по-настоящему счастливым и знаменательным днем. Сначала Камила Валиева выиграла очередное «золото» в своей карьере на этапе Гран-при в Казани, а буквально спустя несколько часов после этого важными новостями поделилась еще одна фигуристка — 26-летняя Аделина Сотникова. В своих социальных сетях она рассказала, что недавно впервые стала мамой. «30.10.22🐣💕 ✨наше сокровище✨Мы тебя очень любим ❤️ Сегодня тебе ровно неделя как ты с нами 🐣 Новая жизнь 💕✨👨👩👦👨👩👧», — написала спортсменка.Раскрывать пол младенца Аделина не стала, а также сохранила в тайне личность отца своего ребенка. Интересно, что фигуристка даже не рассказывала поклонникам о беременности, поэтому эти известия стали неожиданностью для всего мира спорта.При этом еще несколько месяцев назад Сотникова принимала участие в ледовом шоу, но никто даже не понял, что она находится в интересном положении. В марте 2020 года Сотникова завершила спортивную карьеру из-за серьезной травмы, а спустя полгода стала тренером и открыла собственную школу. Аделина — первая российская олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Свое главное «золото» она завоевала в Сочи в 2014 году, обыграв фаворитку соревнований Юлию Липницкую.Кстати, Аделина рассказывала: на протяжении долгих лет ей приходилось тренироваться в нечеловеческих условиях. «Весила тогда 47 килограммов, вообще никаких проблем. И вдруг — блажь: «Хочу худые красивые ноги. Психанула! Устроила голодание. Три дня — только вода. Причем по чуть-чуть — меньше литра в сутки», — вспоминала Аделина. И такие ситуации повторялись регулярно. Нередко Сотникова падала в обмороки после изнурительных тренировок, поэтому при первой же возможности ушла из спорта, стала тренером, а теперь еще и мамой.