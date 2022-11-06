. Adidas и 343 Industries представили кроссовки «вдохновленные Halo Infinite»
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Adidas и 343 Industries представили кроссовки «вдохновленные Halo Infinite»

Adidas и 343 Industries представили кроссовки «вдохновленные Halo Infinite»


Команда Adidas в сотрудничестве со студией 343 Industries представили уникальные кроссовки, которые «вдохновлены Halo Infinite». Эти кроссовки не содержат на себе вычурные элементы из игровой франшизы, но них есть некоторые отсылки к Halo, которые точно узнают фанаты серии. Как отмечают создатели обуви, эти кроссовки передают стиль Halo Infinite.

Стоимость кроссовок Adidas по Halo Infinite на официальном сайте бренда спортивной одежды составляет $180. Ниже можно видеть фотографии этих кроссовок.








Создатели кроссовок описывают их цвет как: Ice Green / Carbon / Mint Ton. Что касается материалов, покупателей ждут кроссовки с текстильным верхом, текстильной подкладкой и резиновой подошвой.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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