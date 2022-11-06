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Аэролодка опрокинулась в одном из водохранилищ российского региона

Аэролодка опрокинулась в одном из водохранилищ российского регионаАэролодка под названием «Пиранья» опрокинулась в одном из водохранилищ Красноярского края

Аэролодка под названием «Пиранья» опрокинулась в одном из водохранилищ Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

«В 12:50 местного времени, 6 ноября, поступило сообщение о том, что в районе Саяно-Шушенского водохранилища в районе впадения реки Кантегир перевернулась аэролодка "Пиранья"», — сообщили в ведомстве.

По информации портала, на борту находилось семь человек, трое из них пропали, сейчас их поисками занимаются спасатели Южного-сибирского поисково-спасательного отряда в количестве пяти человек. О состоянии здоровья других четверых пострадавших неизвестно.

Ранее стало известно, что три человека погибли при пожаре в Челябинской области. ЧП произошло 5 ноября в поселке Бородиновка Варненского района. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины. Еще один мужчина был госпитализирован с отравлением продуктами горения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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