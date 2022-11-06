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Александр Песков подворовывает у своего директора

Александр Песков подворовывает у своего директора
Артист Александр Песков признался, что на грани выживания. Известный пародист Александр Песков признался, что всеми финансами заведует его директор. Артист заявил, что часто у него нет денег даже на хлеб. «У меня дома есть стаканчик, и директор там оставляет 1000 рублей на всякий случай. И я втихушку достаю оттуда», - заявил он в шоу «Секрет на миллион».
Песков также отметил, что пандемия негативно отразилась на его финансовом положении. Банк, к счастью, дал ему кредитные каникулы, иначе он мог остаться без квартиры. Еще артисту присылает деньги его мать. «Зачем?» - удивилась Кудрявцева. «Чтобы выжить», - заявил пародист. Как выяснилось, Песков дает частные уроки, получая в месяц 10–15 тысяч.
# Шоу-бизнес Песков Александр Валерьянович
По материалам: z-aya

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