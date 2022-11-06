. Александр Песков сделал признание, кто согревает его по ночам

Артист Александр Песков признался, с кем живет на самом деле. Артист души не чает в своем друге. Известный пародист Александр Песков живет в квартире в Московской области вместе со своей любимой кошкой Марией Александровной. Артист признался, что животное беспородное, но очень умное.«Она только разговаривать не умеет, никогда не ходила мимо горшка, очень интеллигентная кошка», - рассказал Песков в шоу «Секрет на миллион». У Пескова есть дочь Дарья, она живет отдельно, работает концертным директором «Непосед». С женой артист развелся.