. Александр Песков вытащил жену с того света

Артист Александр Песков признался, что врачи даже не надеялись на положительный исход. Бывшая супруга пародиста справилась со смертельным недугом. Врачи предполагали, что женщина проживет максимум три месяца, но, к счастью, болезнь отступила. Артист спас жизнь бывшей жене Галине. В 2019 году женщина стала плохо себя чувствовать, но тщательно скрывала, что ее мучают боли. Пародист обратил внимание на то, что у любимой вырос живот, и заставил ее обратиться в больницу. Обследование выявило рак четвертой степени. Медики забили тревогу, и стали готовить Галину к срочной операции. Своевременное хирургическое вмешательство избавило пациентку от печальной участи. Тогда врач сообщил, что сделал все, что в его силах, но из-за позднего обращения в организме жены Пескова пошли метастазы. В тот день доктор сказал, что не знает сколько еще может прожить Галина. Спустя девять лет Александр случайно встретил этого же хирурга.«Вдруг я вижу его, он на меня идет мрачный, руку дает молча. Я ему смотрю в глаза, и он отводит взгляд. Я говорю: «Вы знаете что вы Бог?» Он говорит: «Жива. Как? Я давал три месяца от силы — тебе не сказал», — вспоминает 60-летний шоумен. Звезда пародий всячески помогал Галине после операции. Во время болезни он как мог поддерживал близкого человека. А когда супруга пошла на поправку и беда миновала, они развелись. «Четыре курса химии было. Понятно что такое: это по стеночке, адские боли, облысение. Мои парики пошли в ход и так далее. Но уже прошло 20 лет с копейками. Она выздоровела. Мы это сделали! Мы победили рак», — с облегчением сказал шоумен. Отметим, С Галиной Михайловной артист познакомился во время работы в труппе Котласского драматического театра. Влюбленные поженились в 1986 году, а вскоре Александр стал отцом — на свет появилась дочь Дарья. Бывшие супруги сохранили теплые отношения, Александр до сих пор поддерживает связь с женщиной. «Я на ней трижды женат и трижды разведен. Один раз по жилищной проблеме — так надо было сделать. Но мы друзья. И там своя судьба у человека. В принципе, мы общаемся только из-за Даши. Слава богу, мы на одной волне с ней», — поделился Песков в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.