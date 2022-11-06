. Алексей Панин признался, что лишил дочь будущего

Актер Алексей Панин загубил жизнь своей семьи. Артист два года назад переехал в Испанию из России, вместе с собой он забрал дочку-подростка Анну. Наследница артиста, глядя на отца, тоже мечтала о сцене и съемках в кино, однако родитель выбрал ей иную судьбу «Пусть она с 16 лет зарабатывает официанткой, пусть прокладывает себе дорогу, но только чтоб ее окружали не русские люди», - заявил он.И Анне ничего не оставалось делать, как выполнить требование отца. Она действительно сейчас вынуждена работать официанткой в кафе, поскольку ее отец не может ее достаточно обеспечить. Вместе с тем в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria» Алексей Панин признался, что в Москве его дочь с легкостью могла бы поступить в театральное и впоследствии иметь успех в актерском ремесле. «Если бы мы остались в России, то тепленькое местечко по блату в театральном училище имени Щукина у нее уже было бы», - сказал Панин.