. Алла Пугачева начала молодиться

Специалист заявил, что певица Алла Пугачева пытается быть моложе ради детей. Анвар Очилов раньше сотрудничал с Аллой Борисовной. Известный имиджмейкер уверен, что певица благодаря детям стала более открытой всему новому и теперь не боится экспериментировать с внешностью. Анвар считает, что именно ради Лизы и Гарри исполнительница шлягера «Арлекино» никогда не забывает о себе. Наличие школьников в семье стимулирует поп-звезду всегда оставаться в тонусе.«Так как у Аллы Пугачевой есть дети-подростки, Пугачева всегда старается выглядеть идеально, пытается всё время ухаживать за собой, несмотря на то, где она находится — дома или в гостях, или на улице, или на публику выходит. Она всегда старается быть моложе и одевается очень хорошо», — отметил Очилов. По его словам, когда певица жила без маленьких детей, то выглядела совсем иначе. «А сейчас она стала более стильная, молодая и красивая», — резюмировал стилист в беседе с «Пятым каналом».