Вадим Карасев

США в реальности руководит не президент Джо Байден, а миллиардер и финансист Джордж Сорос. Об этом в материале для The American Thinker пишет обозреватель Брайан Каменкер.

Как утверждает публицист, едва ли 79-летний президент, с трудом читающий тексты с телесуфлера, мог самостоятельно подписать многие "радикальные указы" о выводе Вооруженных сил США из Афганистана. Каменкер считает, что действия Байдена спровоцировали непривычно высокую инфляцию и иммиграционный кризис.

Автор The American Thinker, ссылаясь на неназванных представителей американского политического истеблишмента, пишет, что за всеми радикальными решениями Байдена якобы стоят сети организаций Сороса — очень умные люди, обладающие несметными богатствами и "ненавидящие Америку".

Обозреватель предположил, что Байден одержал победу в президентской гонке исключительно благодаря миллиардным вложениям влиятельных американских корпораций и политических организаций. Каменкер подчеркнул, что, по его мнению, США походит на поезд, который "мчится в ад".

"Глядя на то, что происходит сейчас и извлекая уроки из прошлого, не будет преувеличением сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет", — резюмировал журналист.

В прошлом месяце американский президент ошибся, выступая с публичной речью, и заявил, будто его сын "расстался с жизнью в Ираке". На самом деле Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга. Причем американский лидер так ошибся дважды, а в последний раз еще и перепутал Украину и Ирак.

Ранее президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев отказались общаться с журналисткой "Радио Свободa"*, призвав ее больше "этим не заниматься" и назвав ее подчиненной Сороса.