. American Thinker: США управляет не Байден, а Сорос
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

American Thinker: США управляет не Байден, а Сорос

American Thinker: США управляет не Байден, а Сорос

США в реальности руководит не президент Джо Байден, а миллиардер и финансист Джордж Сорос. Об этом в материале для The American Thinker пишет обозреватель Брайан Каменкер.

Как утверждает публицист, едва ли 79-летний президент, с трудом читающий тексты с телесуфлера, мог самостоятельно подписать многие "радикальные указы" о выводе Вооруженных сил США из Афганистана. Каменкер считает, что действия Байдена спровоцировали непривычно высокую инфляцию и иммиграционный кризис.


Автор The American Thinker, ссылаясь на неназванных представителей американского политического истеблишмента, пишет, что за всеми радикальными решениями Байдена якобы стоят сети организаций Сороса — очень умные люди, обладающие несметными богатствами и "ненавидящие Америку".

Обозреватель предположил, что Байден одержал победу в президентской гонке исключительно благодаря миллиардным вложениям влиятельных американских корпораций и политических организаций. Каменкер подчеркнул, что, по его мнению, США походит на поезд, который "мчится в ад".

"Глядя на то, что происходит сейчас и извлекая уроки из прошлого, не будет преувеличением сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет", — резюмировал журналист.

В прошлом месяце американский президент ошибся, выступая с публичной речью, и заявил, будто его сын "расстался с жизнью в Ираке". На самом деле Бо Байден скончался в 2015 году от рака мозга. Причем американский лидер так ошибся дважды, а в последний раз еще и перепутал Украину и Ирак.

Ранее президенты Турции и Азербайджана Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев отказались общаться с журналисткой "Радио Свободa"*, призвав ее больше "этим не заниматься" и назвав ее подчиненной Сороса.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

American Thinker: США управляет не Байден, а Сорос
American Thinker: США управляет не Байден, а Сорос
Мама Наташи Королевой вышла за богача
Мама Наташи Королевой вышла за богача
Награды за Battle Pass в Halo Infinite после «зимнего обновления» показали в видео
Награды за Battle Pass в Halo Infinite после «зимнего обновления»
Стало известно о частной просьбе США к Зеленскому по переговорам с Россией
Стало известно о частной просьбе США к Зеленскому по переговорам с
В России загорелось третье кафе за два дня
В России загорелось третье кафе за два дня
Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко
Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко
Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во время пожара
Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во
2023 год Черного Водяного Кролика: гороскоп для всех Знаков Зодиака
2023 год Черного Водяного Кролика: гороскоп для всех Знаков Зодиака
Россиянам объяснили, как бесплатно получить землю в свое распоряжение
Россиянам объяснили, как бесплатно получить землю в свое распоряжение
Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле Grounded
Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию артистов
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом

Топ на сегодня

Сайт конвертер текста в картинки
Сайт конвертер текста в картинки
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского Playboy (4 фото)
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Австралийская актриса погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет
Австралийская актриса погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет

Еще по теме

СМИ: США могут спровоцировать войну с Россией
В США сравнили травлю Маска и Трампа
Илону Маску предрекли судьбу Трампа
В США оценили, сколько России потребуется времени на взятие Киева