. Астролог предсказала плохой конец года 2022

Предсказательница считает, что до конца года ничего не делать. Звезды предвещают сложный период в жизни населения планеты. До начала следующего года следует быть начеку. Астролог Ольга Осипова составила прогноз на ближайшее время. В конце этого месяца всем знакам зодиака лучше не вестись на провокации, не начинать новые дела. Сложный период продлится до конца года. Однако все неудачные начинания, сделанные в это время, могут привести в необратимым последствиям в будущем. «До окончания новогодних праздников лучше бы особо не рыпаться. Не начинать новых проектов, потому что, скорее всего, все придется переделывать заново. Они могут пойти как-то не так. Декабрь и начало января провести лучше в анабиозе. Лучше чаще лежать смотреть какие-нибудь сериалы. Абсолютный гедонизм. Прям нужно себя очень сдерживать. Мысли агрессивные и злобные — на них нужно себя очень сильно тормозить. Потому что то, что сейчас пустит корни и даст зерно, — будет с нами до 2023, а то и 2024 года», — предостерегла специалист. По словам эксперта, октябрь — спокойный промежуток между сложными временами. Таким образом, получается, что уже в конце месяца ожидаются перемены в худшую сторону. Из-за влияния ретроградного Марса, люди могут чаще проявлять негативные стороны. В этот период лучше не отвечать на агрессию, иначе потом все может вернуться бумерангом. «До 8 ноября могут вспучиться какие-то неприятные ситуации. Можно напринимать каких-то дурацких решений. А в декабре у нас будет существовать все еще куча ретроградных планет. И самая важная планета, которая будет ретрогадить, — это Марс. Он отвечает за то, как мы коммуницируем с миром, как мы себя в этот мир проявляем и плюс — за нашу агрессию. Чего очень важно не делать», — сказала астролог в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света». Кроме того, в этом году на все события в мире влияет ретроградность Урана. «Наша реальность пошатнулась и стала не такой, как была. Мир полностью старый разрушен, и Уран бодается с Сатурном. Сатурн топит за старое, за проверенное. А Уран — за реформы. И, по идее, многие астрологи считают, что так было в эру Водолея. И сейчас что-то новое победит», — объяснила Осипова.