. Bandai Namco анонсировали Sword Art Online: Last Recollection для Xbox

Вадим Карасев





Издательство Bandai Namco анонсировало новую игру Sword Art Online: Last Recollection в жанре экшен-RPG. Проект заявлен к релизу на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра должна выйти в 2023 году.

На данный момент деталей о Sword Art Online: Last Recollection довольно мало. Сюжет расскажет о противостоянии Империи Людей и существ с Темной Территории, врата между которыми вот-вот откроются. Игра рассчитана на одиночное прохождение, но в ней будет и мультиплеер по сети — до 4 человек.

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Стоит сказать, что сейчас разработчики заявляют релиз игры в 2023 году в Японии. Но ранее Bandai Namco регистрировала товарные знаки дляLast Recollection по всему миру. Вероятно, анонс западных версий состоится чуть позже.