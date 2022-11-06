. Bandai Namco анонсировали Sword Art Online: Last Recollection для Xbox
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Bandai Namco анонсировали Sword Art Online: Last Recollection для Xbox

Bandai Namco анонсировали Sword Art Online: Last Recollection для Xbox


Издательство Bandai Namco анонсировало новую игру Sword Art Online: Last Recollection в жанре экшен-RPG. Проект заявлен к релизу на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра должна выйти в 2023 году.

На данный момент деталей о Sword Art Online: Last Recollection довольно мало. Сюжет расскажет о противостоянии Империи Людей и существ с Темной Территории, врата между которыми вот-вот откроются. Игра рассчитана на одиночное прохождение, но в ней будет и мультиплеер по сети — до 4 человек.


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Стоит сказать, что сейчас разработчики заявляют релиз игры в 2023 году в Японии. Но ранее Bandai Namco регистрировала товарные знаки дляLast Recollection по всему миру. Вероятно, анонс западных версий состоится чуть позже.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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