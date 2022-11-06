. Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко

Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко
Наконец-то Кристину Бухынбалтэ больше никто не будет упрекать за связь с женатым мужчиной. Иван Барзиков наконец-то развёлся с Маргаритой Куксенко.
 Кристину Бухынбалтэ буквально накрыла эйфория. Она едва сознание не потеряла, когда Ваня Барзиков сообщил ей настолько важную новость. Как оказалось, он наконец-то развёлся с Маргаритой Куксенко и рассказал об этом своей новой избраннице непосредственно во время прогулки по Риму. Больше никто не сможет поставить девушке в упрёк связь с женатым парнем.

Незадолго до этого Иван говорил ведущим, что намеревается развестись, однако у Марго не было возможности оказаться в столице, а сам Ваня не мог бросить всё и отправится во Владивосток, чтобы официально развестись. Никто не мог понять, почему Барзиков так сильно тянет и в чем причина его нежелания, однако он обещал Крис, что в ноябре это точно произойдёт.
Как оказалось, выполнять своё обещание ему удалось во время прогулки по Италии. Только вот не понятно. То ли Рите удалось развестись с Ваней с помощью Госуслуг, то ли ведущим понадобилась новая тема, чтобы обсудить пару, пока их самих нет в эфире. Интересно, как скоро на Барзиков а надавят, чтобы он позвал Кристину под венец?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко
Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко
Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во время пожара
Посетительница костромского клуба «Полигон» описала происходящее во
2023 год Черного Водяного Кролика: гороскоп для всех Знаков Зодиака
2023 год Черного Водяного Кролика: гороскоп для всех Знаков Зодиака
Россиянам объяснили, как бесплатно получить землю в свое распоряжение
Россиянам объяснили, как бесплатно получить землю в свое распоряжение
Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле Grounded
Obsidian выпустят и разыграют уникальную Xbox Series S в стиле
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию артистов
Ксения Собчак отметила день рождения в компании покинувших Россию
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор
Наргиз Закирова била мужа, заявила ее директор
Александр Песков подворовывает у своего директора
Александр Песков подворовывает у своего директора
Яна Поплавская отжала у молодого муж все имущество
Яна Поплавская отжала у молодого муж все имущество
Рай для перфекциониста: мастера металла показали результат точности их машин для металлообработки (фото + видео)
Рай для перфекциониста: мастера металла показали результат точности
Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США
Антонов осмотрел блокированную дипсобственность России в США

Топ на сегодня

Сайт конвертер текста в картинки
Сайт конвертер текста в картинки
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского Playboy (4 фото)
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Австралийская актриса погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет
Австралийская актриса погибла в автокатастрофе в возрасте 26 лет

Еще по теме

Кристина Бухынбалтэ зря боялась знакомить Ивана Барзикова с отцом
Барзиков и Бухынбалтэ решили отправиться в Италию
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Почему Адеев грозит Ивану Барзикову полицией