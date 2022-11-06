. Барзиков развёлся с Маргаритой Куксенко

Вадим Карасев

Кристину Бухынбалтэ буквально накрыла эйфория. Она едва сознание не потеряла, когда Ваня Барзиков сообщил ей настолько важную новость. Как оказалось, он наконец-то развёлся с Маргаритой Куксенко и рассказал об этом своей новой избраннице непосредственно во время прогулки по Риму. Больше никто не сможет поставить девушке в упрёк связь с женатым парнем.Незадолго до этого Иван говорил ведущим, что намеревается развестись, однако у Марго не было возможности оказаться в столице, а сам Ваня не мог бросить всё и отправится во Владивосток, чтобы официально развестись. Никто не мог понять, почему Барзиков так сильно тянет и в чем причина его нежелания, однако он обещал Крис, что в ноябре это точно произойдёт.Как оказалось, выполнять своё обещание ему удалось во время прогулки по Италии. Только вот не понятно. То ли Рите удалось развестись с Ваней с помощью Госуслуг, то ли ведущим понадобилась новая тема, чтобы обсудить пару, пока их самих нет в эфире. Интересно, как скоро на Барзиков а надавят, чтобы он позвал Кристину под венец?