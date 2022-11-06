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Борис Моисеев оставил после себя целый альбом

Борис Моисеев оставил после себя целый альбом
Как оказалось, певец Борис Моисеев после смерти оставил после себя наследство.   27 сентября на 69-м году жизни скончался талантливый хореограф и исполнитель Борис Моисеев. Незадолго до смерти у него случился третий по счету инсульт от которого он так и не смог оправиться. А накануне, в 40-й поминальный день был презентован последний студийный альбом артиста «Я не могу тебя терять». Концертный директор и близкий друг Сергей Горох пояснил, что в своем одиннадцатом альбоме Моисееву «удалось показать новый взгляд на мир после инсульта».
«Долгожданный релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Моисеева, если бы не его преждевременный уход. Этот альбом — напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы»,  — пишет менеджер артиста в соцсети. В альбоме собрано тринадцать композиций знаменитых авторов, в числе которых Илья Резник, Алла Пугачева, Раймонд Паулс, Николай Трубач и другие. Эта «чертова дюжина» хитов является ярким доказательством того, что Моисеев продолжал работать до последнего, хотя у него были серьезные проблемы со здоровьем. Он также общался с друзьями и сохранял оптимизм, хотя уже  практически не выходил из дома.
# Шоу-бизнес Моисеев Боис
По материалам: z-aya

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