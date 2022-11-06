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Британцы предложили лишить Украину финансирования и призвать к переговорам

Британцы предложили лишить Украину финансирования и призвать к переговорамЧитатели Daily Mail призвали лишить Украину финансирования и призвать к переговорам с РФ

Читатели британского издания Daily Mail предложили лишить Киев финансирования и принудить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Соответствующие комментарии появились под статьей журналиста Джонатана Роуза, размышляющего о возможности проведения переговоров между Москвой и Киевом.

В материале указывается, что отказ Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путины вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где последствия конфликта ощущаются больше всего. Также, напомнил автор статьи, ранее газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщила, что «усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых партнеров» США.

«Знаете, как лучше всего на него (президента Украины Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») надавить? Перестаньте посылать ему миллионы долларов, глупцы. Это очень быстро повлияет на его позицию», — написал пользователь с ником The_Juggernau. «Исправление, 66 миллиардов долларов, а не миллионы», — поправил его другой комментатор The Realness. В свою очередь NannRuss отметил: «Когда республиканцы придут к власти, этому (финансированию — прим. «Ленты.ру») будет положен конец. Зеленскому придется пойти на компромисс, как только его денежный поток перекроют».

«США должны были с самого начала оказывать давление на Зеленского для переговоров, вместо того, чтобы тратить миллиарды наших долларов», — подчеркнул читатель с именем mayor4life. «Пока мы посылаем мошеннику Зеленскому миллиарды, война будет продолжаться», — посетовал George S. Patton. «Очень скоро Зеленский начнет свое новое телешоу… "Я заработал 10 миллиардов долларов, работая дома. Спросите меня, как?"» — сыронизировал ZecZeci. «Перестаньте финансировать этот конфликт и поставьте [Зеленскому] ультиматум. Начните дипломатические переговоры с Путиным или уходите. Зеленского нужно обратить к реальности прежде, чем он убьет нас всех. Он должен помнить, что Запад не обязан давать ему еженедельное пособие, и его высшая ответственность заключается в том, чтобы делать то, что лучше для его страны», — заметил DakiOverNezuko.

«Когда кончаются деньги, прекращается война. А Зеленский по итогам конфликта будет очень богатым человеком — забавно, как это получилось», — заключил комментатор The Daily Mail с ником hemb.

Ранее читатели французского издания Le Figaro раскритиковали президента США Джо Байдена из-за его высказывания о ядерной угрозе. Накануне Джо Байден предупредил об угрозе «ядерного Армагеддона» для мира впервые со времен холодной войны.

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По материалам: lenta.ru

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