. Бургомистр Берлина предупредила о росте зимой числа беженцев из Украины
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Бургомистр Берлина предупредила о росте зимой числа беженцев из Украины

Бургомистр Берлина предупредила о росте зимой числа беженцев из Украины

Бургомистр Берлина предупредила о росте зимой числа беженцев из УкраиныБургомистр Берлина Гиффей предупредила о росте числа украинских беженцев в зимние месяцы

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предупредила, что зимой число беженцев из Украины увеличится. Об этом она рассказала газете Bild am Sonntag.

Она объяснила, что такая ситуация станет возможной, если у украинцев на родине не будет электричества, воды и отопления. При этом, отметила Гиффей, уже сейчас в столицу Германии ежедневно прибывают около 150 граждан Украины и 150 просителей убежища из других стран.

2 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии зарегистрированы более одного миллиона беженцев с Украины. Для их поддержки в этом году германские власти выделят дополнительно 1,5 миллиарда евро.

Ранее глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы «доят» Германию, пользуясь предоставляемыми благами. Политик уточнил, что ситуация превратилась в «социальный туризм в ФРГ и обратно», когда мигранты въезжают в страну, получают пособие и уезжают с деньгами домой. Позднее он извинился за свое высказывание.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Эти 18 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 8-11 ноября + релизы в Game Pass
Эти 18 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 8-11 ноября + релизы в
Москвичам рассказали о «техногенной гололедице» на дорогах
Москвичам рассказали о «техногенной гололедице» на дорогах
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования. Муниципалитет"
В Ставрополье стартовал конкурс "Флагманы образования.
Бургомистр Берлина предупредила о росте зимой числа беженцев из Украины
Бургомистр Берлина предупредила о росте зимой числа беженцев из
Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября всем знакам зодиака: гороскоп
Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала спецоперации
МИД Ирана рассказал о поставках России беспилотников еще до начала
Военные повара рассказали о питании военнослужащих в зоне проведения СВО
Военные повара рассказали о питании военнослужащих в зоне проведения
Забавный фейл от школьников
Забавный фейл от школьников
Показали 8 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty для Game Pass
Показали 8 минут нового геймплея Wo Long: Fallen Dynasty для Game Pass
Ксения Собчак - хулиганка, сказал Богомолов
Ксения Собчак - хулиганка, сказал Богомолов
Миро высмеяла Викторию Боню за скандал с Киркоровым
Миро высмеяла Викторию Боню за скандал с Киркоровым
Филипп Киркоров пристыдил тех, кто ненавидит русских
Филипп Киркоров пристыдил тех, кто ненавидит русских

Топ на сегодня

Сайт конвертер текста в картинки
Сайт конвертер текста в картинки
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Симптомы и лечение аллергического ринита
Симптомы и лечение аллергического ринита
"Стараюсь концентрироваться не на боли": певец Юрий Антонов рассказал, почему покинул Россию
"Стараюсь концентрироваться не на боли": певец Юрий Антонов

Еще по теме

В Германии зарегистрированы более миллиона беженцев с Украины
В Германии возмутились «дойкой» страны украинскими беженцами
Большинство прибывших в Германию беженцев - сирийцы
Стало известно об опасениях Берлина по поводу смены баланса в ЕС из-за Украины