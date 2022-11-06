. Бургомистр Берлина предупредила о росте зимой числа беженцев из Украины

Вадим Карасев

Бургомистр Берлина Гиффей предупредила о росте числа украинских беженцев в зимние месяцы

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффей предупредила, что зимой число беженцев из Украины увеличится. Об этом она рассказала газете Bild am Sonntag.

Она объяснила, что такая ситуация станет возможной, если у украинцев на родине не будет электричества, воды и отопления. При этом, отметила Гиффей, уже сейчас в столицу Германии ежедневно прибывают около 150 граждан Украины и 150 просителей убежища из других стран.

2 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии зарегистрированы более одного миллиона беженцев с Украины. Для их поддержки в этом году германские власти выделят дополнительно 1,5 миллиарда евро.

Ранее глава немецкой партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы «доят» Германию, пользуясь предоставляемыми благами. Политик уточнил, что ситуация превратилась в «социальный туризм в ФРГ и обратно», когда мигранты въезжают в страну, получают пособие и уезжают с деньгами домой. Позднее он извинился за свое высказывание.