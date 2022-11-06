. Час дьявола: когда наступает это время и чем оно опасно

В сутках 24 часа, но не все знают, что один час из этого времени принадлежит дьяволу. Это время между тремя часами ночи и четырьмя часами утра, во время которого важно обращать внимание на повторяющиеся тенденции.

Почему время перед рассветом называют часом дьявола

Час дьявола или, как его по-другому называют, ведьмино время, было известно, когда жили наши давние предки. Считалось, что именно в это время, между тремя часами ночи и четырьмя часами утра, активизируется вся нечистая сила, выходят на охоту ведьмы, чаще, чем в другое время, пропадают люди и происходят странные случаи.





В это время люди обычно видят страшные сны, а те, которые просыпаются, рискуют стать свидетелями, а то и участниками каких-то мистических событий, столкнуться с необъяснимыми явлениями и навлечь на себя беду. Если пробуждение в это время случается нечасто и человек вновь засыпает, не поднимаясь с постели, то ничего страшного не произойдет.

Насторожить должна тенденция, если такие случаи повторяются регулярно, если после пробуждения человек не может заснуть, если какая-то неведомая сила заставляет его подняться с постели и отправиться куда-то из дома.

Какие приметы связаны с ведьминым временем

С часом дьявола связано множество самых разных примет, суеверий и колдовских обрядов. По аналогии это время сравнивают с пятницей, 13 числа, только активность темных сил в это время намного выше.

Ведьмы, колдуны и маги, проводившие свои тайные обряды на кладбищах, обычно делают это между тремя часами ночи и четырьмя часами утра. Считается, что оказаться там в это время — значит, попасть под влияние темных сил.





Плохой приметой считается проснуться в 3:33 утра — это число является половиной от числа дьявола 666 и может означать, что сам нечистый пожаловал по вашу душу. Если не предпринимать никаких действий и постараться сразу же заснуть, это не опасно. Опасно пытаться самому выйти с ним на контакт.

Что нельзя делать в час дьявола

В час дьявола желательно крепко спать в своей постели, чтобы не притягивать негативную ситуацию и темные силы в свою жизнь.

В это время нежелательно выходить из дома или, наоборот, возвращаться домой. В случае вынужденной задержки лучше переждать до утра. Ни в коем случае нельзя гулять по пустынным улицам, в парках, у реки, на кладбище.





Нельзя никого вспоминать плохим словом, проклинать или желать кому-то зла, нельзя гадать на картах или с помощью других ритуалов.

Считается, что в час дьявола домовой тоже проявляет повышенную активность, защищая дом от нечистой силы. Поэтому если вы слышите какие-то шорохи, стуки и другие странные звуки, не пугайтесь, а мысленно поблагодарите домового за защиту.