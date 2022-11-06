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ЧП: Погибли люди от упавшего балкона

ЧП: Погибли люди от упавшего балкона
В Сочи рухнул балкон вместе с людьми. В центре курортного города произошло ЧП, которое всколыхнуло общественность. В одном из жилых домов разрушился балкон. Стало известно, что на улице Донской упала часть здания, в результате чего погибли двое жильцов: 60-летний мужчина и 40-летняя женщина. Людей, которые стояли на балконе, госпитализировали с травмами. Всего трое пострадавших, один в больнице в переломами позвоночника и таза. Врачи оценивают состояние одного пациента как тяжелое. В администрации Сочи также сообщили, что пятиэтажка не находилась в аварийном состоянии. Следственный комитет уже проводит проверку.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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