. Что можно купить по электронному медицинскому сертификату

С его помощью с 2023 года федеральным льготникам хотят позволить приобретать не только технические средства реабилитации, но и лекарства

Минздрав предложил дать возможность льготным категориям россиян покупать лекарства и медизделия с помощью электронного сертификата. При этом люди смогут сами выбирать, в какой аптеке это сделать. Проект методических указаний ведомства опубликовали 24 октября на портале проектов нормативных правовых актов. Кому положен электронный сертификат и что можно на него приобрести, выясняла «Парламентская газета».

Право, а не обязанность

В Минздраве пояснили, что делать такие покупки можно будет в аптеках, участвующих в проекте электронного сертификата, а сам документ привяжут к карте «Мир». Электронный сертификат на рецепт будут выдавать с фиксированной суммой, учитывающей предельную стоимость продукции.

В ведомстве также отметили, что действующая сегодня система предоставления льготникам лекарств бесплатно или со скидкой по рецепту в конкретной аптеке также продолжит действовать. То есть использование электронного сертификата будет правом граждан, объяснили в министерстве. Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 7 ноября 2022 года.





Облегчить людям жизнь

Введение электронного сертификата — еще один важный шаг для повышения качества жизни льготников, в том числе инвалидов, считает заслуженный врач России, член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко. Эта программа значительно расширит возможности приобретения необходимых конкретному человеку лекарств и медизделий, сказала депутат «Парламентской газете».

Еще один плюс — при желании человек сможет выбрать более дорогой аналог препарата и доплатить разницу из собственных денег, добавила Кусайко. Электронный сертификат — современная и удобная форма обеспечения льготников, уверена парламентарий.

Нужна работа над ошибками

Электронный сертификат при идеальной реализации этой системы действительно предоставляет пациентам более широкие возможности, например, в плане выбора конкретного лекарства или аптеки, согласился сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. Однако важно, как власти реализуют этот проект, сказал эксперт «Парламентской газете».

«Задумка неплохая, но нужно понять, устранят ли проблемы, которые ранее возникали у инвалидов при покупке по электронным сертификатам технических средств реабилитации, — подчеркнул Жулев. — Например, у людей были вопросы по определению лимита выделяемых денег. Пациенты жаловались и на то, что далеко не каждый магазин ТСР работает с электронными сертификатами. Надеюсь, будет проделана работа над ошибками».

Какую сумму выделят для покупки лекарств и медизделий по сертификату, каким будет ассортимент продукции и насколько широко будет представлены аптеки, поддерживающие эту систему, — пока ответов на эти вопросы, волнующие пациентское сообщество, нет, констатировал эксперт, и власти должны на них ответить.

В МФЦ или дистанционно

Электронный сертификат представляет собой цифровую реестровую запись о праве человека на покупку технических средств реабилитации — ТСР. Такое право имеют инвалиды, ветераны ВОВ и иных боевых действий, труженики тыла, дети-инвалиды, работники, пострадавшие на производстве, и другие льготники.

Электронный сертификат удобен тем, что по нему можно приобрести средство реабилитации с учетом индивидуальных предпочтений. Например, выбрать более функциональную коляску, удобный слуховой аппарат, трость, протез, ортопедическую обувь, качественное абсорбирующее белье и многое другое. В индивидуальной программе реабилитации описывают общие характеристики ТСР. У разных производителей они могут значительно различаться. В отличие от самостоятельной покупки с последующей компенсацией, электронный сертификат позволяет не тратить личные деньги и не ждать возврата потраченных средств. Залезть в кошелек может понадобиться, чтобы оплатить разницу, если покупка превысит сумму сертификата.

Оформить электронный сертификат можно, лично обратившись в отделение Фонда социального страхования или МФЦ, а также дистанционно — на портале госуслуг. Для этого потребуется указать номер карты «Мир», к которой привяжут сумму на покупку изделия. Потратить деньги с электронного сертификата можно только на ту категорию товаров, на которую он выдан. Оплата поступит продавцу напрямую, как при обычной покупке с помощью банковской карты. Перед тем как оформить электронный сертификат, стоит ознакомиться с перечнем доступных по нему технических средств в каталоге на странице ФСС.