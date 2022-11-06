. Что несет кровавое полнолуние и тотальное лунное затмение 8 ноября всем знакам зодиака: гороскоп

Ноябрь 2022 года — сложный месяц, насыщенный разнообразными астрологическими событиями. Одно из них — кровавое полнолуние, которое ожидается 8 ноября и совпадает с полным лунным затмением. Полная Луна в этот период будет иметь вид зловещего оранжево-красного диска, поэтому ее называют кровавой.

Помимо этого, у нее есть еще одно название — бобровая Луна, которое она получила от индейских племен, традиционно устраивавших в это время охоту на бобров ради добычи их ценного меха. События этого периода могут негативно отражаться на представителях разных знаков зодиака. Поэтому важно всем понимать их последствия и проявлять предельную бдительность.

Овен





У Овнов в период ноябрьского полнолуния могут возникнуть недоразумения с коллегами по работе. Вы попытаетесь найти ответ на волнующий вас вопрос, но велика вероятность, что будете неправильно поняты.

Телец





Тельцу период полной Луны лучше провести в одиночестве и размышлениях над происходящими вокруг событиями. Не следует пытаться понять и проанализировать мысли посторонних людей, а также доверять их советам. Ответы на все волнующие вас вопросы находятся внутри вас.

Близнецы





Близнецы будут находиться в состоянии энергетического подъема, но не спешите расходовать свой потенциал. Вам еще предстоит пройти сложный путь и вступить в борьбу с обстоятельствами. Будьте готовы к тому, что некоторые привычные вещи могут стать для вас открытием.

Рак





У Раков период ноябрьского полнолуния окажется невероятно удачным. Вам удастся завершить какую-то важную работу и выйти на новый профессиональный уровень. Вами будут гордиться ваши друзья и близкие, а коллеги проникнутся уважением.

Лев





Предстоящий период полной Луны принесет Львам умиротворение и возможность «почивать на лаврах» былых достижений. Вы сможете на какое-то время абстрагироваться от всего, что вас окружает и просто отдохнуть, или отправиться в дальнее путешествие.

Дева





Для Девы этот период будет достаточно благоприятным, если получится установить контроль над происходящими вокруг событиями и не идти на поводу у манипуляторов. В любой ситуации будьте спокойны, сдержаны и уверены в своих силах.

Весы





Кровавая Луна станет причиной проявления экстремальных желаний у Весов. Вам захочется чего-то необычного, возможно, опасного, чтобы испытать себя в сложной ситуации. Но тысячу раз подумайте, прежде чем решитесь на экстрим.

Скорпион





Предстоящая неделя станет для Скорпиона периодом завершения какого-то важного дела. Возможно, вы сами еще не осознаете, что это будет переломный момент в вашей жизни. Сама судьба решила поставить точку в каких-то событиях, которые могли бы пойти по неблагоприятному сценарию.

Стрелец





Лунное затмение принесет позитивные изменения в личную жизнь Стрельцов. Возможно, это будет долгожданная встреча, романтическое свидание или признание в любви. В любом случае в период кровавой Луны вы будете чувствовать себя, как никогда, счастливыми.

Козерог





Козерога ожидает довольно легкая и приятная неделя. Вопреки неоднозначному расположению звезд, никакие негативные события не предвидятся. Вы можете расслабиться и настроиться на позитив. Работа будет доставлять удовольствие, найдется время и для встреч с друзьями, и для романтических свиданий, и для общения с близкими.

Водолей





Период кровавого полнолуния у Водолея совпадет с временем личного роста и принятия важных решений, от которых может зависеть будущий успех. Вы находитесь в ситуации, которая определяет ваш дальнейший профессиональный уровень и финансовое благополучие, поэтому будьте внимательны к любым мелочам.

Рыбы





Для Рыб период ноябрьского полнолуния будет связан с многочисленными бытовыми хлопотами, домашними делами, встречей гостей. Усталость будет накапливаться изо дня в день, поэтому постарайтесь контролировать свое состояние и не забывайте об отдыхе.