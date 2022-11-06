. День 6 ноября в истории

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных кон­фликтов.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2001 году, с целью привлечения внимания к экологическим последствиям войны и «важному значению отказа, как от эксплуатации, так и бессмысленного причинения ущерба экосистемам в стремлении достичь военных целей».

31 год назад (1991) в России была прекращена деятельность КПСС и Коммунистической партии РСФСР.

В августе 1991 года, после попытки захвата власти Государственным комитетом по чрезвычайному положению, Президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ о приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР (КП РСФСР).

6 ноября 1991 года деятельность КПСС и КП РСФСР была полностью прекращена, организационные структуры распущены, а имущество конфисковано. Это вызвало недовольство ряда народных депутатов. Спустя год Конституционный Суд РФ подтвердил правомерность указа в целом, но отменил ряд его положений. В частности, были признаны неправомерными роспуск первичных партийных организаций, образованных по территориальному принципу, и национализация имущества, которая являлась собственностью КПСС, либо находилась в её ведении.

65 лет назад (1957) на Марсовом поле в Ленинграде, в центре памятника «Борцам Революции», был зажжен первый в СССР Вечный огонь.

На протяжении 200 лет на Марсовом поле проводили военные парады и народные гуляния. В 1917 году здесь были похоронены участники Февральской революции. Спустя два года был открыт памятник «Борцам революции», созданный по проекту архитектора Льва Руднева и посвященный погибшим во время Февральской и Октябрьской революций.

В конце 1950-х годов памятник был реконструирован по проекту архитектора Соломона Майофиса. 6 ноября 1957 года в центре монумента был зажжён Вечный огонь. Позднее было разработано специальное музыкальное оформление (в определённое время играл гимн Советского Союза).

От Вечного огня на Марсовом поле в 1960 году был зажжён огонь на Пискарёвском кладбище, а в 1967 году — на Могиле Неизвестного солдата в Москве.

79 лет назад (1943) в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Киев от немецких захватчиков.

Город был оккупирован в сентябре 1941 года. За почти 26 месяцев оккупации в Киеве были убиты и умерли от голода свыше 200 тысяч человек, разрушено более 5 тысяч зданий. Выведены из строя все коммунальные системы и транспорт, а также мосты через Днепр.

В октябре 1943 года началась Киевской наступательной операции, в ходе которой войска 1-го Украинского фронта под руководством генерала армии Николая Ватутина освободили Киев от фашистов.

92 года назад (1930) вступил в строй Государственный автосборочный завод имени Коммунистического Интернационала Молодёжи (позднее — АЗЛК).

Завод был построен в 1929-1930 годах при участии американской компании Форд. До 1933 года здесь собирались автомобили «Форд-А» и «Форд-АА», потом — легковые машины ГАЗ-А и ГАЗ-АА. Спустя несколько лет началось производство малолитражного автомобиля КИМ-10.

После Великой Отечественной войны, в 1947 году, на заводе начался серийный выпуск автомашин под маркой «Москвич». В 1968 году завод был переименован в Автомобильный завод имени Ленинского комсомола (АЗЛК), а в середине 1990-х — в ОАО «Москвич».

В начале 2000-х годов завод остановился, и была начата процедура банкротства, которая была завершена в 2010 году. В настоящее время на мощностях «Москвича» компания Автофрамос выпускает автомобили Рено.

103 года назад (1919) в Лондоне объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна.

Общая теория относительности была опубликована Альбертом Эйнштейном в 1915-1916 годах. Осенью 1919 года, при изучении результатов наблюдений за полным солнечным затмением, английские ученые установили, что отклонение световых лучей звезд у края солнечного диска соответствует «эйнштейновой» величине и в два раза превышает величину, «предсказанную» классической ньютоновской теорией тяготения.

6 ноября 1919 года в Лондоне на совместном заседании Британского Королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о подтверждении Общей теории относительности Эйнштейна.