. Девушка ведёт уникальный фэшн-блог, в котором показывает насколько же сильно связаны мир моды и природа

Если присмотреться, то две такие несовместимые вещи как природа и мода окажутся очень даже связаны. Чтобы показать эту связь, американская блогерка Джилл Шерман создала аккаунт, в котором показывает наряды с модных показов, создатели которых были явно вдохновлены флорой и фауной. Цвета, фактуры, формы — всё это отражается в модных, стильных нарядах, созданных дизайнерами и модельерами.

JW Anderson и водные бусины на паутине садового паука

Gucci и золотогрудый скворец

Модельер Молли Годдард и подсолнечник Медвежонок

Под каждым нарядом Джилл подробно рассказывает о животном или растении, которые послужили вдохновением для создания костюма. Также девушка говорит, что не всегда дизайнеры целенаправленно берут прототипом то или иное существо или растение, что ещё чётче показывает связь мира людей и природы.

Дизайнер Исабель Санчес и личинка краснокрылого тополёвого листоеда

Alexander McQueen и нижняя сторона устричного гриба

Дрис Ван Нотен и жук-менестрель

Valentino и пиросома

Ещё в детстве Джилл заметила за собой одну особенность: она легко запоминает всё, что видит, поэтому во время просмотров модных показов в её голове тут же всплывают природные аналогии.

REVELIGION и медуза корона

Дизайнер Ханна Матча и щупальца португальского кораблика

Дизайнер Ева Сото и лапка мадагаскарского дневного геккона

Noir Kei Ninomiya и гусеница Jewel Caterpillar

Дизайнер Бруна Игнатовска и краб Cyclocoeloma tuberculata

Но такие объёмные знания, так подходящие таланту Джилл, появились благодаря её отцу. Когда ей было 10 лет, папа выкинул телевизор, утверждая, что телевиденье превращает детей в зомби.

Модельер Зухаир Мурад и колибри зелёнохохлая талурания

Модельер Ирис ван Херпен и южноазиатская скумбрия

Moschino и рыбка-петушок полумесяц

В доме Джилл отсутствовал телевизор, но было огромное количество книг и ярких, красочных энциклопедий, откуда девушка и черпала свои знания. А спустя столько лет смогла начать знакомить своих подписчиков с изящным миром моды и потрясающим миром природы, которые сплелись воедино.

Alexander McQueen и восточный голиаф

Дизайнер Юха Вехмаанпера и решёточник красный

Природа — это что-то поистине необыкновенное и удивительное! И вот тут вы можете убедиться в этом сами.