. Евгения Медведева плевать хотела на уход Дани Милохина, заявил Авербух
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Евгения Медведева плевать хотела на уход Дани Милохина, заявил Авербух

Евгения Медведева плевать хотела на уход Дани Милохина, заявил Авербух
Илья Авербух высказался о демарше Дани Милохина по отношению к Евгении Медведевой. Пара Медведевой и Милохина была одной из самых ярких и любимых поклонниками проекта. Поэтому уход блогера из шоу посреди сезона стал для всех большой неожиданностью. Евгения оказалась поставлена перед выбором — сойти с дистанции или продолжить борьбу с новым партнером. За сутки до съемок очередного выпуска шоу 20-летней Милохин вдруг заявил, что покидает проект. В этот момент блогер уже находился в Дубае. «Всем привет, мои любимые зрители проекта «Ледниковый период», я должен признаться, что, к сожалению, покинул данное шоу, потому что просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему этим занимаюсь. Считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет, то исполнять его нет смысла», — написал Даня.
Его партнерша по льду оказалась готова к такому повороту событий, а ведь молодые люди поддерживали дружеские отношения и вне съемочной площадки. Медведевой и Милохину даже приписывали роман, слишком уж страстные были у парочки номера. Однако, они сами поспешили развеять слухи, заявив, что их связывает исключительно дружба. По мнению Ильи Авербуха, поступок блогера Медведева переживала крайне болезненно. «Конечно, это был сложный период, сложная неделя. Даня нанес моральную травму Жене, она хорошо дружила с ним. Это, конечно, выбило ее из колеи, но она не была бы собой, если бы раскисла после этой ситуации», — поделился хореограф, цитирует «Sports.ru». Блогеру довольно быстро нашли замену — после того, как были рассмотрены порядка десяти кандидатов, новым партнером Жени стал молодой актер Федор Федотов. 27-летний артист, к слову, является победителем прошлого сезона «Ледникового периода», где он выступал в тандеме с Татьяной Волосожар. Первый номер пара Федора и Евгении продемонстрировала уже на вчерашней съемке.
# Шоу-бизнес Медведева Евгения
По материалам: z-aya

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