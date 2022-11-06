Фил Спенсер прокомментировал будущее Warcraft и StarCraft после покупки Activision Blizzard
У Activision Blizzard далеко не одна значимая для игровой индустрии франшиза. Вокруг сделки издательства с Microsoft все больше говорят о будущем франшизы Call of Duty, тогда как многих игроков интересует, что будет с сериями Warcraft и StarCraft.
В интервью порталу Ars Technica руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер прокомментировал будущее двух легендарных франшиз Blizzard. По его словам, он играл в Warcraft и StarCraft немало в своей жизни, и теперь Фил взволнован тем, что у него появится возможность влиять на будущее франшиз:
Я в перспективе позитивно и радостно оценивают возможность пообщаться с командами Activision, Blizzard и King, чтобы обсудить их каталог игр и франшиз, а также поговорить о возможностях, которые у нас могут появиться. Сейчас я уклонюсь от ответа и скажу лишь, что в данный момент это не то, над чем я могу активно работать. Но меня, как человека, который провёл в Warcraft и StarCraft много часов, будоражит сама мысль о будущем этих франшиз.
Также Спенсер отметил релиз StarCraft для всей игровой индустрии. По его словам — это действительно знаковая франшиза:
Релиз StarCraft был знаковым моментом для игровой индустрии. Как с точки зрения киберспорта и развития жанра стратегий в реальном времени, в том числе появления его на консолях, так и в плане раскрытия сюжета в играх жанра.