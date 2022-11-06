. Филипп Киркоров пристыдил тех, кто ненавидит русских

Певец Филипп Киркоров сделал громкое заявление. Поп-король сделал заявление на концерте в Дубае. Накануне Филипп Киркоров выступил на фестивале Parus в Дубае. Артист не только исполнил своих хиты, но и сделал заявление о странах, которые запретили въезд гражданам России. Поп-король не стал бросаться громкими фразами, лаконично отметив, что готов простить государства, не принимающие россиян. Ролик с речью артиста опубликовала Алена Жигалова в своем Telegram-канале «Неопра, блин!».«Им будет стыдно вспоминать об этом, а я буду улыбаться и всех прощу. И мы простим, потому что мы великодушные, красивые. Мы — русские», — заявил Филипп Бедросович. Напомним, с туристическими шенгенскими визами россияне больше не могут въехать в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию. В список исключений входят только водители грузовиков, дипломаты, имеющие вид на жительство и граждане, добирающиеся транзитом в Калининград.