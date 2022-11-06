. Филипп Киркоров с цепи сорвался и ругается матом

Певец Филипп Киркоров в последнее время не вылазит из скандалов. Артист в последнее время все чаще мелькает в хронике скандалов звезд. Певец без зазрения совести высказывает все, что думает, в адрес коллег, журналистов и поклонников. Причем часто совершенно не стесняется в выражениях и использует бранные слова. На днях экс-супруг Аллы Пугачевой грубо послал журналистку, затем оскорбил певицу Наргиз Закирову, потом угрожал телеведущей Виктории Боне. Однако выяснилось, что подобным поведением Филипп Бедросович славился и раньше. Об этом рассказал Александр Кузьмин.«В последний раз это было на фестивале «Новая волна». Во время репетиции он кричал матом на весь концертный зал, потому что ему что-то не понравилось. Это было очень некрасиво, потому что в зале присутствовали дети. Также я Филиппа видел на одной гулянке. Там он тоже ко всем цеплялся, хамил. Такое поведение свойственно ему»,— поделился брат Владимира Кузьмина. Музыкант добавил, что многие люди, становясь знаменитостями, ведут себя подобно Киркорову. Шоу-бизнес превращает их в неадекватных людей. Он пожаловался, что и в целом уровень жизни в стране упал, люди стали раздражительнее. На Филиппа Бедросовича, по всей видимости, шаткая ситуация с финансами тоже сильно повлияла. «Люди сейчас стали немного нервные, а иногда даже злые. Мы недавно с моей женой и концертным директором Наталией Кузьминой были в магазине. Так там люди за кусок колбасы так друг друга посылали! Примерно то же самое происходит и между артистами», — заключил Кузьмин.