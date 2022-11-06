. Game Pass Friends & Family готовится к запуску в новых странах: подробности о подписке
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Game Pass Friends & Family готовится к запуску в новых странах: подробности о подписке

Game Pass Friends & Family готовится к запуску в новых странах: подробности о подписке


Летом этого года Microsoft начала тестирование подписки Game Pass Friends & Family в Ирландии и Колумбии. Похоже, что география стран, где вскоре станет доступна подписка, в ближайшее время расширится.

Пользователь Twitter под ником IdleSloth84 сообщил, что в некоторых европейских странах появилась возможность выбрать в качестве плана для подписки на приставках Xbox — Game Pass Friends & Family. Стоимость подписки Game Pass Friends & Family в Европе составит €21,99 за 1 месяц.


Вместе с тем, ответы на вопросы по подписке Game Pass Friends & Family появились в официальной справке Xbox. Некоторые детали про подписку:



В подписке плана Game Pass Friends & Family есть 2 вида участников: владелец учетной записи, который отвечает за платежи и может добавлять других пользователей в группу, и вторичные члены подписки — они добавляются и удаляются основным участником.



Делиться подпиской Game Pass Friends & Family можно только с пользователями вашего же региона. Если участник группы изменит свою страну, после чего она не будет совпадать со страной основного владельца учетной записи, такой участник будет удален из группы.



Участники подписки Game Pass Friends & Family не могут гасить коды на Game Pass, EA Play, Xbox LIve Gold. В том числе, руководитель группы по Game Pass Friends & Family.



К группе основного владельца подписки можно присоединить 4 человек. Итого, подписка будет доступна 5 пользователям.



В справке говорится, что подписка Game Pass Friends & Family доступна только в цифровом виде, купить коды ее погашения в магазинах нельзя.



Подписчики, которые входят в группу Game Pass Friends & Family, получают доступ ко всем бонусам Game Pass Ultimate (в том числе, перками), Xbox Live Gold и EA Play.



Сменить основного владельца Game Pass Friends & Family нельзя. Единственный вариант — это полная отмена подписки, после чего новую группу должен будет собрать другой пользователь. Передать права основного владельца не получится.

Как конвертируются Game Pass и Xbox Live Gold в Game Pass Friends & Family
# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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