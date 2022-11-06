. Гороскоп от Василисы Володиной на 7 ноября 2022 года: в жизни каких знаков зодиака произойдут важные перемены в любви

7 ноября будет насыщенным разными событиями, предупредила Василиса Володина. Знакам зодиака стоит приготовиться к важным шагам в личной жизни, но при этом сильно не отвлекаться, чтобы можно было в любой момент отбить нападки врагов.

Какие перемены произойдут в жизни знаков стихии Воды 7 ноября 2022 года





Скорпион

Представителям данного зодиакального знака стоит проявить внимательность к своему окружению, кто-то будет пытаться стремительно им навредить. Но интуиция Скорпионов сильна, и она им поможет вычислить этого человека и опередить до того, как он нанесет свой удар. Василиса Володина рекомендует им полагаться на себя и не отвлекаться по пустякам.

Рак

Здоровье данного знака должно быть для них в приоритете, так как именно оно может оказаться под ударом. При необходимости физической или моральной помощи они всегда могут обратиться за поддержкой к родным людям, которые в случае чего придут им на подмогу. Отдых и пассивные дела – то, чем стоит Ракам заниматься в ближайшие сутки.

Рыбы

Энергетический потенциал данного зодиака окрепнет и станет сильнее, уверяет Василиса Володина. Любовь не будет терпеть отлагательств, Рыбам стоит действовать и разобраться по всем пунктам. Это прекрасная возможность разрешить дела личные, которые были в подвешенном состоянии.

Что произойдет в жизни знаков стихии Огня 7 ноября 2022 года





Стрелец

Интуиция данного знака может завести их в самую неожиданную сторону. Василиса Володина советует быть бдительными и прислушаться к мнению родных людей, которые не желают им ничего плохого. В профессиональной сфере необходимо проявить осторожность, чтобы не нарваться на негативное воздействие со стороны руководства.

Лев

Грядут большие материальные траты, которые будут связаны с семейными вопросами. Львам необходимо проявить выдержку и собраться с духом, очень большой риск ссор с родными людьми на фоне недопонимания.

Овен

Травмы прошлого или настоящего напомнят о себе, не стоит откладывать то, что можно сделать сразу. Овнам необходимо сменить свой привычный образ жизни. Можно отправиться в путешествие или найти хобби по душе. Перемены, которые произойдут в данный период времени, благополучно отразятся на жизни данного знака зодиака.

Какие перемены произойдут 7 ноября 2022 года в жизни знаков стихии Земли





Козерог

Во второй половине дня представителей данного знака зодиака ожидают новости, которые застанут их врасплох. Неожиданная информация откроет перед Козерогами новые возможности и позволит пересмотреть многое в жизни. Не исключено, что их действия будут вызывать у окружающих недоумение и критику, астролог советует Козерогу правильно реагировать на замечания.

Телец

День может быть двояким для данного знака зодиака, Тельцам необходимо включить всю свою рассудительность. Также осторожность будет не лишней. Но правильный подход к делам поможет им завести хорошие знакомства, которые откроют перед ними двери к новым перспективам.

Дева

Старые заболевания могут напомнить о себе, чем очень сильно огорчат и выбьют из колеи данный знак. Василиса Володина предостерегает от неправильного образа жизни и советует не ждать проблем с самочувствием, а преждевременно укрепить иммунную систему, что убережет их от многих неприятностей. Если не напоминать о себе, то некоторые люди могут навсегда исчезнуть из жизни данного знака зодиака.

Какие возможности откроются перед знаками стихии Воздуха 7 ноября 2022 года





Водолей

Авторитет данного знака может существенно пострадать. Малейшее недоразумение окончится для Водолеев значительным ущербом. Василиса Володина советует их быть начеку, так как произойти может все что угодно – от потери средств до серьезных разногласий. Если они будут скромными и в каких-то моментах податливыми, то все может обойтись малыми потерями для них самих.

Близнецы

Не стоит сидеть дома наедине со своими мыслями, можно додумать что-то не совсем корректное. Астролог советует смело развлекаться, можно позвать близких друзей и шумно провести время. Щедрость и милосердие их будет играть благоприятную роль в жизни самих Близнецов.

Весы

Хороший день, чтобы заняться своим самочувствием. В личной жизни данному знаку стоит быть осторожными, так как взаимоотношения будут складывать натянуто. В работе тоже необходимо быть внимательными, дабы не обрушить гнев своего окружения на собственные плечи.