. Игроков приглашают протестировать заранее новую игру для Game Pass — Ara: History Untold

Вадим Карасев





Студия Oxide Games этим летом анонсировала в рамках игрового шоу Xbox свой новый проект — Ara: History Untold. Стратегия о построении и развитии нации заявлена к релизу на PC, а сразу после выхода она должна стать частью подписки Game Pass. На данный момент точной даты выхода у проекта нет, но разработчики уже активно приглашают игроков к тестированию.

Инсайдеры Xbox на PC получат возможность сыграть в Ara: History Untold уже скоро. Авторы проекта намерены провести масштабное альфа-тестирования с помощью программы Insider, которое позволит им собрать отзывы от игроков. Ara: History Untold недавно завершила внешнее техническое альфа-тестирование, теперь же разработчики намерены перейти к масштабному тестированию, пригласив к нему больше пользователей.

Комьюнити-менеджер Ara: History Untold Энди Катальдо заявил следующее:

В ближайшее время мы увеличим количество участников нашего следующего альфа-тестирования для более широкого круга игроков с помощью нашей программы предварительной оценки. Мы приглашаем вас присоединиться к страстному сообществу поклонников пошаговых глобальных стратегий и предоставить нашей команде критические отзывы, чтобы сделать игру как можно лучше.

Стоит сказать, что пока разработчики Ara: History Untold особо не делятся подробностями об игре, ранее был показан всего один трейлер.

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