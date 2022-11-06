. Инсайдер подтверждает, что в разработке улучшенная Xbox Series X «промежуточного поколения»

Вадим Карасев





Около 2 лет назад состоялся релиз Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5. Ходят слухи, что уже в разработке у Microsoft и Sony находятся улучшенные версии консолей «промежуточного поколения», вроде того, что собой представляли Xbox One X и Playstation 4 Pro в прошлом поколении.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two заявил, что у него тоже есть информация о разработке таких консолей. По его словам, он видел «новые кодовые имена в местах, где он не должен был их видеть». По его словам, «одно из них выглядело как тест на новую графическую штуковину в beta-версии».

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Никаких других деталей про консоли «промежуточного поколения» Джез Корден не привел. Напомним, ранее появлялись слухи, что такие приставки могут выйти в релиз в 2023-2024 годах.